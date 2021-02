Pablo Motos vuelve fuerte: entrevistará a The Grefg, uno de los youtubers fugados a Andorra

"Con solo 23 años se ha convertido en uno de los streamers y youtubers del momento, ya que TheGrefg crea contenidos para las principales plataformas de internet". De esta forma, anuncia El Hormiguero su invitado del próximo lunes 15 de febrero.

Después de diez días apartado del programa tras haber dado positivo en COVID y tras ya haber presentado este jueves, Pablo Motos recibirá en plató a este youtuber que hace pocas semanas logró batir el récord mundial en Twitch, al conseguir reunir a dos millones cuatrocientas mil personas en directo.

La expectación en torno a esta visita es tal, que el programa ha abierto un concurso en Instagram para ganar una entrada doble para ir a ver al joven.



Aunque con la visita de David Cánovas el objetivo del programa sea abrirse a nuevos públicos y acercar la realidad de los creadores de contenidos de Internet -es la primera vez que entrevistará a un youtuber-, esta entrevista llega justo unos días después de la polémica de los youtubers 'fugados' a Andorra.

¡Por fin os lo puedo anunciar! Me han invitado al @El_Hormiguero y me podréis ver este lunes 15 por la noche.



Creo que soy el primer youtuber/streamer en ir, así que intentaré dejar nuestra profesión en lo más alto.



Y en este sentido, TheGrefg es precisamente uno de los nombres más conocidos ya que desde hace más de dos años decidió fijar su residencia en el pequeño estado porque "pagaba la mitad" de impuestos.

"Esto es un choque entre la moralidad y legalidad, claro. Pero donar la mitad de lo que gano porque 'amo mi país'... no lo veo", declaró entonces al periódico El Mundo.



"Me encantaría dar el ejemplo pagando mis impuestos en mi país, pero tengo que mirar por mí. No sabemos cuánto va a durar esto de YouTube, y si puedo ahorrar todo el dinero que pueda durante estos años, pues mejor. Y es todo legal. Andorra no es un paraíso fiscal...", añadía.

En cuanto al resto de invitados de la semana, El Hormiguero recibirá el martes a la actriz Vicky Luengo (Antidisturbios), el miércoles a los actores Michelle Jenner y Hugo Silva y el jueves al periodista de Onda Cero, Carlos Alsina.