En el episodio 17 de Love is in the air, Eda ha retado a Serkan y se enfrenta a un nuevo desafío. Con el equipo de la empresa dividido, la arquitecta recluta a sus compañeros para terminar un proyecto contrarreloj. Solo tiene 24 horas para demostrar a Serkan de lo que es capaz. ¿Será posible terminar el proyecto a tiempo?

Ya en el capítulo 18, Eda se está volviendo loca y quiere saber el por qué de la actitud de Serkan. ¿Qué le ocurre al arquitecto? En mitad de la noche, el empresario le contará a Eda qué paso aquel 19 de agosto de hace años. Tras la confesión, Eda pasará la noche junto a él, y el futuro matrimonio comenzará a estar más unido que nunca.

Por último, en el capítulo 19, la parte más vulnerable y tierna de Serkan poco a poco va saliendo a la luz. Eda está consiguiendo ablandar el corazoncito del arquitecto. Ambos tienen una apuesta pendiente y Eda le pedirá que haga algo muy especial para él, ¿accederá? Su sencillez está empezando por volver loco al empresario y un detalle de Serkan hará que caiga rendida a sus encantos.