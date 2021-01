De 'Mujer' a 'Tentaciones': las últimas bazas de Telecinco y Antena 3 para ganar enero

El próximo domingo se saldará definitivamente la ajustada batalla por las audiencias que vienen disputando Antena 3 y Telecinco en el mes de enero. La cadena de Atresmedia acaricia la victoria tras 28 meses ininterrumpidos de liderazgo por parte de la de Mediaset. Sin embargo, nada está decidido y todo apunta a que la lucha se alargará hasta el último minuto, pues los dos rivales llevan todo el mes separados por unas décimas.

A día de hoy, la diferencia es de dos décimas (13,6% vs. 13,4%) por lo que ambas cadenas jugarán esta semana sus últimas bazas para hacerse con el oro mensual en esta disputa histórica. Habría que retroceder hasta febrero de 2018 para encontrar una situación similar cuando Telecinco ganó el mes por tres centésimas de diferencia frente a Antena 3. Pero ¿qué emitirán esta semana para conseguir liderar en enero?

'Mujer' se medirá este lunes con 'El debate de las tentaciones'.

Martes 26

En la segunda noche de la semana, Antena 3 seguirá apostando por Mujer, mientras que Telecinco emitirá la tercera entrega de Ven a cenar conmigo: gourmet edition. Hasta el momento, el talent culinario de Mediaset no ha conseguido acercarse a su rival, por lo que salvo sorpresas se espera que la ficción turca vuelva a liderar con rotundidad.

Al igual que el lunes, El Hormiguero y Love is in the air volverán a verse las caras en el access prime time.

A todo ello hay que sumar la marcha de uno de los dos concursantes de Pasapalabra: Pablo o Luis. Este lunes el concurso presentado por Roberto Leal anotó marcó su máximo histórico con 3.829.000 espectadores y una cuota del 23,7%.

Miércoles 27

Una semana más, Antena 3 repite el victorioso triplete de Mujer que la ha encumbrado a lo más alto de los rankings de audiencias. Telecinco, por su parte, emitirá el partido de octavos de final de la Copa del Rey, que enfrentará al Rayo Vallecano con el FC Barcelona.

Si se repiten los datos de la semana anterior, el fútbol mejorará los resultados de la cadena de Mediaset en el prime time y favorecerá el arrastre de audiencia a su late night, cuando Telecinco volverá a apostar por la emisión de Love is in the air, que el miércoles 20 disparó la cuota hasta el 12,3%, liderando en esa franja.

Jueves 28

Por cuarto día consecutivo, Antena 3 apostará por la ficción para su franja de máxima audiencia, aunque en esta ocasión se tratará de una producción nacional. La cadena emitirá el segundo episodio de El Nudo, que en su estreno no tuvo opciones al enfrentarse al arranque de la tercera edición de La isla de las tentaciones en Telecinco y a un nuevo episodio de Cuéntame en TVE.

Así, Telecinco intentará repetir el triunfo del jueves pasado, cuando su reality estrella cosechó su mejor estreno histórico, superando a las dos ediciones anteriores con 3.005.000 espectadores y un 25,4% de cuota. Ahora, además, esta segunda gala llegará precedida de la polémica de los dos vídeos filtrados con alto contenido sexual.

'El desafío' y 'Got talent' se enfrentarán este viernes.

Viernes 29

Los famosos de El desafío en Antena 3 se enfrentarán un viernes más a los variopintos participantes de Got talent. La batalla entre ambos concursos de talentos se ha saldado, de momento, a favor del formato de Telecinco, que en su segunda entrega mejoró los datos de su estreno en 2,6 puntos, liderando la noche con un 17,4% de share.

El programa de Roberto Leal, por su parte, perdió 7,3 puntos en su segunda emisión, aunque logró un digno 15,1% de cuota.

Sábado 30

La sexta batalla de la temporada es toda una incógnita. Por el momento, Antena 3 no ha desvelado su apuesta para la noche del sábado. La cadena tiene pendiente el estreno del especial 20 aniversario de Pasapalabra, así como el de la versión VIP de ¿Quién quiere ser millonario?. Sin embargo, podría optar por emitir cine para el último sábado de enero, guardándose el resto de bazas para las semanas venideras.

Telecinco, por su parte, mantendrá la exitosa marca Sálvame con Sábado Deluxe, aunque la cadena, como viene siendo habitual, no desvelará hasta el último momento quiénes serán los invitados del programa.

Domingo 31

La última noche de enero acogerá con total probabilidad el cuarto duelo entre Mi hija en Antena 3 y el Deluxe en Telecinco. El doblete del programa de Mediaset ha tenido un excelente resultado en el fin de semana. La serie turca de Atresmedia, por su parte, sufrió en su última entrega los estragos de la reaparición televisiva de Kiko Rivera para hablar del conflicto con su madre, pero logró mantenerse como lo más visto de la noche.

De esta manera, el Deluxe podría otorgarle a Telecinco la última noche de enero -incluso decantar el share del mes a favor de la cadena de Paolo Vasile- si consiguiera contar con un invitado que suscite el interés de los espectadores frente a la potente oferta de ficción de Antena 3.