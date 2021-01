El golpe más bajo de María Teresa Campos a Jorge Javier Vázquez: "Te va a dar un ictus"

María Teresa Campos regresaba anoche a los platós de televisión con una tensa entrevista en Sábado Deluxe para hacer frente a todas las críticas que, tanto ella como sus hijas Terelu y Carmen Borrego, han recibido en los últimos tiempos.

La presentadora llegaba al plató asegurando estar “hasta las narices”, y mostrando desde el principio una actitud a la defensiva, pero siguiéndole el juego a Jorge Javier Vázquez con sus indirectas y puyas, haciendo gala del buen rollo entre ambos.

“He venido porque estoy harta de tonterías, acosándome con tonterías y con gente que se mete donde no se tiene que meter y diciendo cosas que no se tiene que decir”, aseguraba la presentadora.

Ambos presentadores protagonizaron un momento delirante al final de la entrevista

Sin embargo, el buen entendimiento entre ambos presentadores fue momentáneo. Durante la emisión de un vídeo en el que se resumían las últimas polémicas de la familia Campos, la presentadora hacía un amago de abandonar el plató del programa, y la dirección del programa lo cortaba para atender a lo que estaba ocurriendo. "¡Que me voy, no he venido a hablar de esto!", explicaba.

CHILLO CON LA CAMPOS LIÁNDOLA pic.twitter.com/8GpcENr2XZ — peri keating (@T5Comento) October 3, 2020

La Campos aseguraba estar en ese plató para denunciar el acoso que está recibiendo y para explicar una serie de mentiras que se están vertiendo tras su ruptura con Edmundo Arrocet. Durante buena parte de la noche, la entrevista se recondujo, aunque no sin algún que otro momento de tensión.

Pero, sin duda, el momento más delirante de la noche llegaba al final de la entrevista, con Jorge Javier y María Teresa persiguiéndose por el plató mientras la segunda no paraba de solar insultos contra el presentador. “Rocío Carrasco no se habla con tu hija Carmen porque no estaba enterada de la portada de la revista lecturas", le picaba él.

“Te voy a decir una cosa; dicen que tú eres un gamberro, asqueroso, y que te va a dar otra vez… la cosa. Ten cuidado”, le contestaba ella, en clara alusión al ictus que el presentador sufría hace unos años.

“Edmundo te quería tangar con la venta de tu casa”, seguía picando Jorge Javier, mientras María Teresa, le contestaba con un contundente: “Una mierda pa ti, gilipollas, tonto, si no tienes a nadie. No te quiere nadie”.