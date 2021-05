¿A qué país le ha ido peor? ¿Cuál fue la canción más corta?: estas son las mejores curiosidades de Eurovisión

Tras sufrir su primera cancelación en 65 años de historia, el Festival de Eurovisión regresa este sábado con una nueva edición celebrada en Róterdam (Países Bajos) tras la victoria en 2019 de Duncan Laurence con el tema Arcade. 65 años que dan para mucho. Por el camino miles de anécdotas y curiosidades.

¿Por qué las canciones duran tres minutos? ¿Qué país ha logrado alzarse más veces con el micrófono de oro? ¿Qué país ha tenido peor suerte? ¿Cuál ha sido la canción más corta? ¿Quién ha sido el ganador más joven? ¿Y el participante de mayor edad?

Desde BLUPER, medio que lleva cubriendo el Festival in situ desde 2013, hemos querido dar respuesta a aquellas preguntas que a buen seguro surgirán esta noche en las cientos de reuniones familiares y de amigos que se llevarán a cabo para disfrutar del certamen.

La regla de los tres minutos

Después de que el italiano Nunzio Gallo se presentara en el festival de 1957 con Corde della mia chitarra, una canción de 5:09 minutos, la UER decidió introducir la regla de los tres minutos para así limitar la duración de los temas y que todos los países optaran a la victoria en las mismas condiciones. Esta es, lógicamente, la canción más larga del certamen. La más corta fue la candidatura finlandesa de 2015, Aina Mun Pitää, con 1 minuto y 25 segundos.

Otra de las reglas principales del festival es que sólo puedan estar en el escenario seis personas. Esto llevó, por ejemplo, a que dos miembros de La década prodigiosa no pudieran pisar el escenario de la Royal Dublin Society en 1988.

El televoto, desde 1998

Históricamente, los votos de un país se decidían mediante un jurado interno de expertos. Sin embargo, en 1997, cinco países decidieron experimentar con el televoto, dándole así a los espectadores la oportunidad de votar por sus canciones favoritas. El experimento fue un éxito y se introdujo en 1998. En los últimos años, no obstante, se decidió que las votaciones fueran mixtas entre jurado y televoto.

El inglés

En los comienzos de Eurovisión, era obvio que los países debían cantar en su lengua original. Sin embargo, después de que Suecia decidiera cantar en inglés en 1965, la UER estableció unas reglas muy estrictas sobre el idioma.

Los compositores empezaron a defender que un país sólo tendría éxito si todos los países entendían sus canciones, como así sucedió con el La la la de Massiel.

En 1973 las reglas se modificaron y al año siguiente ABBA ganaría cantando en inglés. Esta regla sería revertida en 1977, para después volver a retomarla en 1999.

¿Cuál ha sido el participante más joven? ¿Y el mayor?

El participante más joven del festival fue Jean Jacques, que con 13 años representó a Mónaco en 1969 con la canción Maman, maman. La canción tuvo tal éxito en nuestro país después sería grabada en español por el joven.

Por su parte, Sandra Kim se convertiría en 1986 en la ganadora del certamen más joven con sólo 13 años. La delegación belga había dicho previamente que tenía 15 años y así lo decía en su canción J'aime la vie. Desde entonces, la UER decidió que la edad mínima para participar sería 16 años.

En lo que respecta a los concursantes de más edad, 2012 se convirtió en un año especial ya que participaron el hombre y la mujer de mayor edad en Eurovisión. Fueron el inglés Englebert Humperdich, de 76 años, y la rusa Natalya Pugacheva, también con 76.

¿Desde cuando hay semifinales?

El final de la guerra fría en la década de los 90 dió lugar a un aumento repentino del interés de los países del antiguo bloque del Este por participar en el festival. Esto llevó a que se llevará a cabo una ronda preliminar entre estos países en 1993 o con una preselección en 1996.

En 1997, los 25 países con mejor media participarían al siguiente año. España estuvo a punto de ser eliminada después de la baja puntuación de Antonio Carbonell. Dos años después se decidiría que Francia, Alemania, España y Reino Unido tendrían su participación asegurada al ser los que más contribuyen económicamente a la UER.

Ya en 2004 se decidiría implementar dos semifinales para así dar cabida a nuevos países como Bielorrusia, Serbia y Montenegro, Albania o Andorra. Los diez mejores clasificados pasarían a la final junto al Big Four.

¿Desde cuándo no hay orquesta?

Uno de los elementos más míticos de Eurovisión siempre fue la orquesta. En 1997, para atraer el interés del público más joven, se permitió a los países tener pregrabada toda la pista musical, y en 1998, Dana International, con Diva, ganó por Israel con la primera canción sin orquesta ni director.

Ya un año después, en Jerusalén, la televisión israelí y la UER decidieron prescindir de la orquesta. En un principio se argumentó que era por problemas de espacio y razones presupuestarias. Sin embargo, finalmente, la decisión se instalaría para siempre.

1969, el año de los cuatro ganadores

El año 1969 será recordado como el año en el que ganaron cuatro países. El reglamento del festival no recogía la posibilidad de un empate, por lo que la UER decidió que España, Francia, Reino Unido y Holanda compartieran la victoria. El organizador del siguiente año se decidió mediante sorteo, siendo Holanda finalmente la elegida.

Este escándalo no fue bien recibido por algunos países, que decidieron no tomar parte en el certamen de 1970. Finalmente, sólo doce delegaciones formaron parte del festival. Tras esto, la UER modificó las reglas: si dos o más canciones empatan con el mismo número de puntos, cada canción deberá ser interpretada una vez más y los jurados seleccionarán una vencedora.

Años después, las reglas cambiarían y se decidió que si dos o más países empataban, ganaría el que más puntuaciones máximas tuviera. Así sucedió en Roma en 1991 cuando Suecia y Francia empataron a 147 puntos y finalmente la sueca Carola se alzó con la victoria al tener más máximas puntuaciones de 12 y 10 puntos.

La canción más puntuada

Portugal tiene el récord de la canción más puntuada en el certamen. Salvador Sobral con Amor pelos dois consiguió un total de 758 puntos. Sin embargo, el mayor margen sobre el segundo clasificado lo consiguió Alexander Rybak en 2009 cuando superó a Islandia en 169 puntos.

El país con peor suerte

Noruega es la reina de las votaciones negativas. El país nórdico ha obtenido cero puntos hasta en cuatro ocasiones. Además ha sido el país que más veces ha quedado en última posición con un total de 11.

Hasta 2017, Portugal era el país que había participado en el certamen más veces sin ganar. Ahora, el dudoso honor de llevar más años sin ganar el micrófono de cristal es de España con 50 años.

Al igual que Portugal, Finlandia también había sido uno de los países con peor suerte en el certamen hasta que en 2006 conseguía alzarse con la victoria gracias al grupo rock Lordi. Obtuvieron además la mejor puntuación hasta entonces con 292 votos.

En los últimos años, el país con peor historial es sin ninguna duda España. Desde el puesto décimo de Ruth Lorenzo en 2014, nuestro país no ha conseguido superar el puesto 21. Edurne y Amanecer quedaron en el 21, Barei y Say Yay en el 22, Manel Navarro y Do it for your lover en el 26, Amaia y Alfred y Tu canción en el 23, y Miki Núñez y La venda en el 22.

El cantante con más victorias

Si hay un cantante que ha marcado con letras doradas su nombre en la historia de Eurovisión ese es Johnny Logan. El cantante australiano ha ganado el certamen en tres ocasiones: dos como cantante y una como compositor.

En 1980 se anotó su primera victoria con What’s another year. Siete años después volvería a ganar con Hold me now y en 1992 vencería como compositor con Why me?, aunque interpretada por Linda Martin.

El país con más victorias

Estas tres victorias de Logan, unidas a otras tres en la década de los 90 (1993, 1994 y 1996), y a la de Dana en 1970, hacen de Irlanda el país con más victorias con un total de siete. Le sigue Suecia con seis y después Francia, Luxemburgo y Reino Unido, todas con cinco.

Se da la circunstancia de que Irlanda también es el país con más triunfos consecutivos con un total de tres (1992, 1993 y 1994) gracias a Linda Martin, Niamh Kavanagh y Paul Harrington & Charlie McGettigan. España, Israel y Luxemburgo, con dos, son los otros únicos países que han conseguido la victoria de forma consecutiva.

Los ocho años de nuevos ganadores

En la década de los ‘00 se produjo una anécdota curiosa. Desde 2001 a 2008, todos los países que ganaron era la primera vez que lo hacía: Estonia, Letonia, Turquía, Ucrania, Grecia, Finlandia, Serbia y Rusia. Rompería esta marca Noruega en 2009. El último país en ganar por primera vez el festival sería Portugal en 2017.

Premio al peor vestuario

El vestido beige creado por sí misma de la cantante belga Bárbara Dex en 1993 no dejó indiferente a nadie. Por ello, a partir del año 1997 los eurofans decidieron entregar el Premio Bárbara Dex al cantante peor vestido de cada edición.

Lydia ganó este galardón en el año 1999 por su vestido de Agatha Ruiz de la Prada, mientras que Gisela hizo lo propio en 2008 por su vestido representando a Andorra.