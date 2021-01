Paz Padilla, contra Malú: "Es la única persona que me ha negado un autógrafo"

Este domingo, Malú confesaba en Qué tiempo tan feliz que cuando acaba un concierto y ya está preparada para el siguiente, su tensión hace que no pueda disfrutar al máximo de sus fans.

"Mi tensión es tan grande que si te van a tocar: 'Por favor, no me toquéis más'. Estás como tensa, tienes la cabeza en otro sitio. Yo me tiro media hora calentando", dijo la cantante.

Esta actitud no ha gustado nada a Paz Padilla, que no ha dudado en contar una anécdota con la cantante. "No quiero ser más artista que nadie. Pero puede ser que un día ese público que está a las puertas de tu concierto, ya no esté. Y entonces echarás de menos ese beso o ese autógrafo que te piden".

"Lo único que puedo decir es que, en 23 años que llevo de profesión, es que Malú ha sido la única persona que yendo yo con una personita, le he pedido un autógrafo, me ha mirado y se ha ido. Pero, me gusta ver la televisión y me gusta como canta", ha continuado.