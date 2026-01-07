'Sueños de libertad' pone las cartas sobre la mesa: la revelación de Gabriel que lo cambiará todo

Sueños de libertad está encarando la etapa final de su segunda temporada. Finalmente, las dos familias protagonistas descubren la verdadera cara del gran villano de esta tanda: Gabriel de la Reina (Oriol Tarrasón).

Tras jugar a las escondidas con ambos clanes, el abogado es desenmascarado finalmente, dejando una serie de consecuencias que se irán viendo en los siguientes episodios.

El episodio 471, que se emite este miércoles 7 de enero, Gabriel descubrirá que su tío, sus primos y su esposa descubren la verdad sobre quién es. Tanto el patriarca, don Damián (Nancho Novo), como Andrés (Dani Tatay) y Begoña (Natalia Sánchez) abren los ojos sobre las intenciones de Gabriel.

El abogado ha mostrado tener muchos menos escrúpulos de lo que el público pensaba (y no es que tuviese muchos). Tras haber provocado la muerte de su propia madre, doña Delia (Celia Castro), el actual presidente de Brossard de la Reina utilizará lo más sagrado de la familia: a la pequeña Julia (Amanda Cárdenas).

Con Digna (Ana Fernández) enterándose también de la auténtica naturaleza de su sobrino político, la familia ha entrado en pánico cuando Gabriel se lleve a la pequeña Julia durante todo un día. Sin rastro de ambos, forma parte de la estrategia del abogado de descubrir si sus familiares saben de sus intenciones.

Fotograma del episodio 471 de 'Sueños de libertad'. Atresmedia

La trampa surte efecto y Begoña se descubre cuando Gabriel la pilla advirtiéndole a Julia que no salga a solas con su padre adoptivo. Un arrebato provoca que la farsa caiga y la ventaja que tenían los protagonistas se haya perdido.

“Aquí el único que ha engañado has sido tú desde que llegaste a esta casa”, exclama la enfermera. El abogado intenta volver a mentir, pero la heroína no se cree sus palabras. “¿Qué dices de lo que estáis haciendo conmigo?”, responde el letrado. Acorralada, Begoña termina revelando la verdad. Impertérrito, Gabriel le lanza una amenaza: "¿Qué vas a hacer? ¿Solicitar la nulidad matrimonial? Que te quede claro. Si tú o tu familia intentáis algo contra mí, que sepas que lo de hoy [llevarme a Julia] es una advertencia".

Desde su breve cameo en el episodio 269, en el que Jesús de la Reina (Alain Hernández) muere de un disparo tras un forcejeo con su tía Digna, el gran villano de esta temporada fue preparando su desembarco.

El equipo de guionistas de la ficción de Diagonal TV ha innovado narrativamente. Con Jesús de la Reina, se le presentó como el gran antagonista desde el inicio. Después llegó don Pedro Carpena (Juanjo Puigcorbé), el cual vivió un giro narrativo al pasar de ser un nuevo socio y amigo de Damián a su principal némesis.

Con Gabriel, el público sabía desde el inicio que él era el nuevo villano… pero los personajes de la ficción lo desconocían por completo. Con lo cual, la audiencia ha visto cómo el abogado ha ido camelándose uno a uno a cada miembro del clan, con la excepción de Andrés.

Fotograma del episodio 472 de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

Las sospechas de Andrés, quien nunca confió en Gabriel, han provocado que el exmilitar haya mostrado un potencial narrativo diferente en esta temporada, pasando a ser un antihéroe, como lo fue su padre tras la relación entre Pedro Carpena y Digna.

Dado que Gabriel es desenmascarado accidentalmente al final del episodio de este 7 de enero, el resto de la semana irán mostrándose sus verdaderas intenciones y cómo ha logrado acceder al poder.

A diferencia de Jesús, cuya maldad contenía cierto trasfondo noble, Gabriel está corroído por el rencor y las ansias de venganza. Unos sentimientos que lo han convertido en un ser más cruel y despiadado de lo que fue el primogénito del clan De la Reina.

Su alianza con María (Roser Tapias) es más magnética, dada la atracción que existe entre los dos. Ahora que las cartas están sobre la mesa, Gabriel mostrará toda su maldad y lo que es capaz por una vendetta cada vez más irracional.

Fotograma del episodio 472 de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

El villano irá a por todas, amenazando tanto a los De la Reina como a los Merino y utilizando esa confianza prestada para usarlo en su contra. Tal y como describe Damián: “hemos dejado entrar a la zorra en el gallinero”.

La pregunta que surge es qué pasará. Jesús unió a las dos familias en su contra, tal y como va a pasar con Gabriel. En su venganza, se ha llevado por delante a demasiados inocentes, se han granjeado demasiados enemigos.

Jesús cayó por su arrogancia y, tal y como está planteado Gabriel, tiene pinta de que su destino puede ser muy similar. La intención de Damián es enviarlo a prisión, lograr pruebas para que se enfrente a la Justicia.

Pero no es tan sencillo. Su alianza con María le ha dado un poder que lo ha encumbrado como el gran antagonista de esta temporada. Realmente, ha sido la esposa de Andrés la que ha desplegado todo su potencial de villana sibilina.

Fotograma del episodio 473 de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

María ha demostrado ser una buena aprendiz de ese icónico personaje que fue Angela Channing en Falcon Crest. Sigilosa, ha sabido moverse entre bambalinas e ir cubriéndose mejor las espaldas que en la temporada anterior.

Ahora queda por ver cuál es el potencial de Gabriel como abiertamente villano. Si sus artimañas lograrán tener el mismo efecto y, sobre todo, una vez consumada la venganza ¿qué le quedará este abogado sin corazón?