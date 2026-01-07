Antea Rodríguez, el espíritu afrancesado de 'Sueños de libertad': "Chloé tiene una rebeldía sutil y elegante"

La serie más vista de la televisión española, Sueños de libertad, está ya enmarcando la fase final de su segunda temporada. En estos meses, han irrumpido con fuerza varios personajes que apuestan por ser claves de cara al futuro a corto y medio plazo. Uno de ellos es el de Chloé Dubois, encarnado por Antea Rodríguez.

Nacida en Orense, la intérprete gallega se mete en la piel de la señorita Dubois, representante y auditora de la firma francesa Brossard, que ha comprado el 51% de las acciones de Perfumerías de la Reina, provocando una auténtica revolución en la fábrica.

Parisina de origen español, se cumplen ya dos meses desde que Chloé llegó a Toledo y ha logrado conquistar rápidamente el corazón del público. “Es un personaje muy agradecido. Lo es en el sentido de que va en contra del discurso políticamente correcto y de lo establecido por la sociedad de la época”, explica en una entrevista para BLUPER.

“Es una mujer moderna, estudiada, que le encantan las letras, el arte y la música. Está acostumbrada a lidiar en un mundo empresarial dominado mayoritariamente por hombres. Tiene carácter, fuerza y determinación. Es sagaz. Tiene frescura y un punto rebelde, pero es a la par elegante. Es una rebeldía sutil”, prosigue.

Aunque ahora Chloé está muy bien integrada en las tramas, su desembarco no fue sencillo. La joven apareció por primera vez en el episodio 429. Más de 40 capítulos más tarde se ha podido ver que su personalidad es noble y que no lo tiene fácil en la guerra de los De la Reina y los Merino contra Brossard.

Fotograma del episodio 439 de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

“Sí que entra como un elefante en una cacharrería. Pero ahí está el punto. Es su espíritu políticamente incorrecto. Por otro lado, tiene una armadura que se va a ir rompiendo conforme vayan avanzando las tramas”, explica la intérprete.

“Chloé tiene un rol complicado”, admite la actriz. “Hay cosas con las que ella no concuerda, pero las tiene que hacer y lo debe realizar con una sonrisa. Entiende el rechazo que genera al inicio, pero busca ser agradable para no llevarse más enemigos”, detalla.

“Entiendo el dolor y el rechazo, pero busca pensar en positivo”, añade Rodríguez, quien espera que el público “termine queriendo a Chloé”.

De hecho, en los últimos episodios parece haberse convertido en el nuevo interés amoroso de Marta de la Reina (Marta Belmonte). La hija del clan de la Reina ha sufrido mucho tras la marcha de Fina (Alba Brunet) y duda de si darse una nueva oportunidad en el amor de la mano de esta joven parisina.

“Ambas tienen una afinidad inicial porque les toca trabajar juntas. Creo que Chloé se ve reflejada en Marta y viceversa. Hay mucha conexión entre ellas”, reconoce la artista gallega.

Eso sí, deja claro que Chloé también conectará con el espíritu independiente del resto de los personajes femeninos. “También ha tenido buena relación con Cristina (Sara Sanz), que es la perfumista. Le gusta encontrarse con otras mujeres empoderadas”, señala Rodríguez.

Fotograma del episodio 453 de 'Sueños de libertad'. Atresmedia

“Le gusta porque no es lo usual en la época. De repente, siente que es posible encontrar aliadas”, explica la intérprete, cuyo personaje está viviendo una particular encrucijada en los episodios más recientes.

Chloé tiene la sospecha de que Gabriel (Oriol Tarrasón) no tiene buenas intenciones para el rumbo de la empresa. “No va a ser la única respuesta que se lleve. Habrá más sorpresas. Ella llegó con una idea y, a medida que pasa el tiempo, va a ir cambiando completamente de tercio”, comparte.

La actriz gallega puede adelantar poco sobre el destino de su personaje, aunque da algunas pinceladas. “Estamos viendo una Chloé muy armada, segura de sí misma y políticamente correcta”, expresa.

“Pero vamos a ir viendo su vulnerabilidad, su mundo interior. También veremos a una mujer que va a sufrir. Se verán aspectos de ella que todavía no se han vislumbrado. Tan positivos como no tanto. Va a ser muy interesante”, adelanta.

De la misma manera, Rodríguez resalta la buena acogida que hay con los actores que se integran en el set. “Parece un cliché, pero es que son todos maravillosos compañeros. Desde el equipo técnico al artístico. Es como una gran familia que te recibe con los brazos abiertos”, reconoce.

“El ritmo de rodaje es frenético. Si surge cualquier duda, rápidamente te ayudan. Te incluyen rápidamente. Es una maravilla, más siendo una producción diaria”, añade la actriz.

Fotograma del episodio 468 de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

Un dato que sorprende es que Antea Rodríguez no sabe hablar francés ni tiene raíces galas. Su personaje, en varias secuencias, conversa exclusivamente en este idioma. Una lengua que, al menos fonéticamente, ha tenido que aprender.

“No tengo ni idea de francés. Ha sido un hándicap, porque hay monólogos, conversaciones telefónicas y secuencias sólo en este idioma. Me lo he tenido que preparar mucho con Claudio, amigo y coach, con el que me he preparado los castings desde hace casi un año y con otra chica de producción. Los diálogos son memorizados con fonética”, manifiesta.

“Cuando vi que tenía monólogos sólo en francés dije: ‘¡madre mía!’ Más siendo una diaria, en la que hay que hablar bastante. Recuerdo tener post-its en el baño, en la cocina, para repetir vocabulario en bucle. Todo como si fuera un trabalenguas. Cuando ruedo escenas sólo en francés, echo sudores”, reconoce.

A pesar de ello, su falta de dominio de la lengua de Molière no fue impedimento para ser elegida para encarnar a Chloé Dubois.

“No pensé que fuera a hablar en francés cuando hicieron el casting. En mi perfil de idiomas, tengo que puedo hablar inglés, portugués y gallego, así lo maneja mi representante. Fue una sorpresa”, admite.

“Pero estoy contenta. Está siendo un reto muy bonito”, agrega, señalando que no le teme a que le paren por la calle si la reconocen. “Esto es súper nuevo para mí. Compañeras mías de rodaje, como Isabel Moreno [Claudia en la ficción] me dicen que ya me pasará. Sólo puedo decir que recibo mensajes de cariño y apoyo. Es bonito que valoren así mi trabajo”, comenta.