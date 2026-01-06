'Más que rivales': la serie que causa sensación en plena temporada navideña y que en España se hace de rogar

En un momento en el que todo parece calculado, si hay un fenómeno que sigue gustando es el de los sleepers. Aquellos éxitos inesperados que nadie vio venir. Es el caso de Más que rivales (Heated Rivalry). Se trata de una producción canadiense de temática LGBT que ha cautivado en plena época navideña. Eso sí, en España tocará esperar un poco para vela.

Creada por Jacob Tierney, la ficción está basada en la saga literaria Game Changers, creada por Rachel Reid. Tal ha sido el fenómeno, que la primera novela saldrá el próximo 26 de marzo en España bajo el mismo título de la ficción televisiva por la editorial Montena.

Ficción canadiense que, en su país natal, se lanzó el pasado 28 de noviembre por la plataforma local Crave. Sus seis episodios han sido estrenados semanalmente, lo que sólo ha hecho aumentar el fenómeno que ha habido alrededor de ella.

De hecho, su penúltimo episodio logró igualar un récord que, hasta el momento, sólo había conseguido Breaking Bad, el de tener una puntuación de 10 sobre 10 en la web IMDB (posteriormente, ha bajado a 9,9 sobre 10).

Pero, ¿qué narra Más que rivales que ha conseguido ser un fenómeno y cautivar al público?

La ficción cuenta la historia de Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilia Rozánov (Connor Storrie). Ambos son jugadores profesionales de hockey sobre hielo y compiten en equipos rivales: los Montréal Métros y los Boston Raiders, respectivamente.

Imagen de la primera temporada de 'Más que rivales'. Movistar Plus+

Su rivalidad sobre el hielo es amplificada por los medios deportivos y la opinión pública. Ahora bien, esa competición termina derivando en una tórrida relación amorosa entre ambos. Lo que, inicialmente, eran encuentros casuales, terminará derivando en algo más serio durante varios años, conforme van desarrollando sus carreras.

Desde su estreno, la ficción fue logrando un gran boca-boca, culminando con la emisión del episodio final el pasado 26 de diciembre en Crave. Ya había grandes expectativas cuando se lanzó el tráiler, el pasado 9 de octubre.

Tales fueron las peticiones del público, que HBO Max adquirió los derechos de emisión de la serie para Estados Unidos, Australia y Latinoamérica, emitiéndose a la par que en Canadá. Ya está confirmada una segunda temporada.

El fenómeno ha provocado que sean muchos los seguidores que han pedido que la serie se estrene lo antes posible en Europa. En el Reino Unido, la serie llegará el 10 de enero, de la mano de Sky. En Francia, será a lo largo de este 2026 y se verá por HBO Max.

Tráiler oficial 'Más que rivales (Heated Rivalry)'

En el caso de España, Movistar Plus+ tiene los derechos y comenzará a emitirla el 5 de febrero. A pesar de estrenarse casi mes y medio después de su fecha original, las expectativas son muy altas.

Un fenómeno excepcional que, además, pone el foco en la temática LGBT. Especialmente, en un momento en el que la representación de este colectivo está reduciéndose en las producciones de Hollywood (o se cancelan, como ha pasado con Reclutas de Netflix).