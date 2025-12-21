Willy Bárcenas (36) revela cómo vivió rodar su cameo en 'Torrente 6': "Se me van a caer las lágrimas, es el sueño de mi vida"

Santiago Segura se prepara para pegar otro ‘pelotazo’ en taquilla. Tras arrasar este año con Padre no hay más que uno 5, el cineasta aspira a conquistar de nuevo la gran pantalla con la sexta entrega de Torrente. Un cameo confirmado es el de Willy Bárcenas, quien ha compartido cómo vivió la experiencia de rodar su escena.

El líder de Taburete (la banda ha publicado este año nuevo álbum, El perro que fuma) ha acudido al programa de Rául Pérez en Cadena SER, A las bravas, donde ha comentado cómo fue grabar esta participación en una de las sagas más exitosas del cine español.

Bárcenas confesaba que iba a vivirlo lleno de emoción. “El día que vaya al cine a ver la película y en los créditos vea Willy Bárcenas se me van a caer las lágrimas, es el sueño de mi vida”, reconocía.

“Para un año que no tenía gira, mi mujer estaba encantada con pasar por fin un agosto juntos y le dije 'pues no, me voy a Madrid a grabar'”, proseguía comentando, señalando que el cameo ha sido “una experiencia increíble”.

La película ya ha despertado las primeras polémicas tras la filtración de parte del rodaje. En agosto de este año, pudieron verse unas imágenes de Torrente presidente en las que se podía ver el policía gañán convertido en político y liderando el partido Nox, cuyo nombre hizo que se asociase rápidamente a Vox.

Raúl Pérez y Willy Bárcenas en 'A las bravas'. Grupo Prisa

En una de las pancartas podía leerse el lema “Con Carrascal. Defender lo nuestro”. Un apellido que, por supuesto, suena muy parecido al de Santiago Abascal, líder de la formación verde.

Bárcenas no dudó en defender el carácter satírico que tendrá la película, la cual abordará la política de manera frontal. “La película lo va a petar porque reparte a diestro y siniestro. Cuando se filtró la imagen, estábamos rodando y la gente de Vox salió a decir que estábamos ridiculizándolos”, comentaba en la entrevista.

“Vamos a ver, ¿a qué partido va a pertenecer? Al que más se puede acercar es a Vox, es una realidad”, opinaba el cantante.

El líder de Taburete augura que Torrente 6 será un taquillazo. “He leído el guion entero y, o vas con ganas de reírte y de no tomarte las cosas en serio, o si no creo todo el mundo se va a cabrear”, manifestó.

Santiago Segura, en su última visita a El Hormiguero, ya ha advertido que la película no buscará ser políticamente correcta.

“Quiero que vaya a ver la gente que quiera ver la película, que vaya a verla. Es un festival, a los que le gusta Torrente, los anormales que les gusta Torrente, podéis ir a verla, que vais a flipar. El resto, en casa felices y relajados. Si sois sensibles, no vayáis a verla”, compartía con Pablo Motos.