Así es ‘Terra Alta’, la serie de Movistar Plus+ que adapta el 'best seller' de Javier Cercas y que arrastra polémica

Javier Cercas se ha convertido en la gran inspiración de Movistar Plus+ para este 2025. Por un lado, está Anatomía de un instante, la ficción con la que la plataforma acaba de coronarse en los Premios Forqué y aspira a ser la gran protagonista en la temporada de premios. Pero hay otro título basado en un best-seller del autor que ha pasado más desapercibido: Terra Alta.

Disponible en Movistar Plus+ desde el 4 de diciembre de este año, sus seis episodios ya pueden visionarse en la plataforma. Adaptación de la novela homónima de Javier Cercas, con la que obtuvo el Premio Planeta en 2019.

La sinopsis es la siguiente: “La Terra Alta es un lugar de salvaje belleza, donde aún sangran las cicatrices de la Guerra Civil. Un territorio tranquilo hasta que el cruel asesinato de Francisco y Rosa Adell, patriarcas de la familia más rica y poderosa del lugar, conmociona a todos.

Este suceso hace que Melchor Marín, uno de los agentes a cargo de la investigación, reviva su oscuro, complejo y olvidado pasado. Política, ambición, familia, dinero, intimidad, religión, historia…y una venganza. Un crimen que cambiará la vida de toda la Terra Alta”.

La novela estuvo inspirada en el mosso d’esquadra que se convirtió, de manera involuntaria, en uno de los héroes de los atentados terroristas de Cambrils en el verano de 2017.

Iván Massagué y Miguel Bernardeau en un fotograma de la serie 'Terra Alta'. Movistar

La ficción fue estrenada con perfil bajo. A pesar de estar protagonizada por Miguel Bernardeau y contar con actores de gran talento como Iván Massagué, Marta Etura, Francesc Orella, Pere Ponce, Goya Toledo o Pablo Derqui.

Creada por Eligio R. Moreno (Caronte, Gran hotel), el principal motivo por el que ha tenido un lanzamiento así de discreto ha sido por causas ajenas a la producción. La ficción estuvo dirigida por Eduard Cortés.

Director de la película Cerca de tu casa y de series como Merlí o Ni una más, en diciembre de 2024 fue acusado por parte de 27 mujeres de presunto abuso sexual. Así lo publicó una investigación de El País. De ahí, que su estreno fuese sin ruido.

A pesar de su presencia, se trata de una producción creada principalmente por Moreno. Una ficción con tono sobrio, que trae esa atmósfera de silencios ensordecedores de la novela de Cercas.

Tráiler oficial 'Terra Alta'

Lejos de lo que es Anatomía de un instante, o de títulos cinematográficos como Soldados de Salamina, El autor y Las leyes de la frontera, eso no impide disfrutar de un thriller apasionante que cuenta con una de las interpretaciones más logradas de Miguel Bernardeau.

Terra Alta consigue ser una propuesta con buen ritmo y que encaja dentro de lo que es el universo de Javier Cercas. Seis episodios que pueden disfrutarse en Movistar Plus+.