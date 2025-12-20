La innovación o la fórmula del éxito de Atresplayer: "Siempre hemos querido probar, explorar mercados e ir por delante"

Los protagonistas de 'Rafaela y loco mundo', la comedia dirigida por Ernesto Sevilla que llega a Atresplayer el próximo 15 de febrero.

FoQ. La Nueva Generación, Perdiendo el juicio, Mariliendre, A muerte, El gran salto, Érase una vez en Marbella, Mar afuera, Drag Race España 5, ¡Señora!, La Ruta Vol.2: Ibiza, Las hijas de la criada, Amor a lo bestia, Los Protegidos: un nuevo poder y Una novia por Navidad.

Atresplayer puede presumir, otra vez, de ser el 'héroe local' por ser la plataforma con mayor volumen de producción nacional estrenada en 2025, con un total de hasta 14 novedades.

Con más de 25 millones de usuarios y más de 700.000 suscriptores, la convierten en la plataforma española líder. Y así lo celebró Atresplayer en un evento que reunió a directivos, productores, actores y periodistas en Gran Canaria hace ahora tres semanas.

Atresplayer está recogiendo los frutos a su clara apuesta por las series sociales y de autor. "El proyecto tiene una base muy sólida: buscar contenidos de calidad, variados y que apuesten por la diversidad", explica a BLUPER, Emilio Sánchez Zeballos, director de Atresplayer.

La plataforma quiere seguir siendo pionera en una industria que se encuentra en cambio permanente. Renovarse o morir. Y la innovación no solo pasa por las historias, sino también por las formas de contarlas, en ir de la mano a las nuevas formas de consumo.

Gala del Atresplayer Day, con Roberto Leal y Emilio Sánchez Zeballos, director de la plataforma.

De ahí que Atresplayer se haya lanzado por la ficción en vertical por medio de los microdramas con la serie Una novia por Navidad.

"Siempre hemos querido probar, explorar mercados e intentar ir por delante", dice Sánchez Zeballos sobre este nuevo género que está arrasando en Asia y Latinoamérica.

"La intención es hacer en España las primeras producciones, adaptando ese modelo al ecosistema nacional", asegura, avanzando que hay en marcha más series verticales. "Estamos estudiando la posibilidad de hacer entretenimiento en vertical", agrega.

A la amplia oferta de Atresplayer también se incorporan nuevos formatos como Pijamada, un docureality de Lola Lolita, y Nos vamos de madre, con Roberto Leal y su progenitora.

El usuario de la plataforma, además, ahora también puede bucear en el universo de los podcast, otra de las novedades. "Y estamos muy abiertos a acuerdos como el de VIX o Disney" en los próximos años, añade el directivo.

En su conversación con este periódico, Emilio Sánchez Zeballos también habla sobre Los Javis y de la vuelta de Bambú y Ramón Campos a Atresmedia con El hombre equivocado.

Emilio Sánchez Zaballos, director de Atresplayer.

¿Qué balance hace de estos seis años de Atresplayer?

Atresplayer ha evolucionado mucho. El proyecto tiene una base muy sólida, compartida con Atresmedia como grupo, que es poner el contenido en el centro y buscar contenidos de calidad, variados y que apuesten por la diversidad. Es fundamental tener esos pilares muy claros, como también capacidad para adaptarnos y pivotar a los cambios.

Como hace seis años, seguimos defendiendo el modelo de suscripción con publicidad, algo que por entonces muchas plataformas no tenían. Y, para mí, la mejor forma de ofrecer los capítulos es a base de entregas semanales, algo que se ha generalizado cada vez más.

"El mercado de suscripción se está estabilizando, y el crecimiento no es tan rápido como en años anteriores"

¿Qué hoja de ruta se ha marcado la plataforma en los próximos años?

Ojalá lo supiera. Tenemos que mirar a largo plazo, pero no me creo que ninguna empresa tenga un business plan que no retoque en cinco años porque el mercado cambia mucho.

El mercado de suscripción se está estabilizando, y el crecimiento no es tan rápido como en años anteriores. De ahí que se esté trabajando en diferentes paquetizaciones, y todo pasa por fidelizar al usuario, por que este encuentre más valor en la plataforma para retenerle.

En los últimos años hemos cerrado acuerdos como el de VIX o el de Disney, así que estamos muy abiertos a ese tipo de acuerdos en los próximos años, así como pivotar las ofertas de la plataforma y enfocarnos en seguir haciendo productos que nos posicionen como marca.

La innovación no solo pasa en las historias sino también por la forma de contarlas. ¿Cómo surge la apuesta por Una novia por Navidad, la primera serie vertical de Atresmedia?

En Atresmedia siempre hemos querido probar, explorar mercados e intentar ir por delante. Ahora mismo, sabemos que las series en vertical están generando millones de visualizaciones en Asia y en Latinoamérica. La intención es hacer en España las primeras producciones, adaptando ese modelo al ecosistema nacional. De hecho, ya estamos trabajando en más series verticales.

Marina Baeza y Carla Flila protagonizan 'Una novia por Navidad'.

¿Cómo funcionan los microdramas?

Son minicapítulos de minuto y medio, hasta un total de 50-60. El metraje se queda en hora y media, como una película. Pero no solo queremos hacer microdramas. Queremos intentar hacer diferentes géneros y estamos estudiando la posibilidad de hacer entretenimiento en vertical. Es una línea que tenemos que ver en un año o dos hacia donde nos lleva.

"No solo queremos hacer microdramas. Estamos estudiando la posibilidad de hacer entretenimiento en vertical"

La plataforma también ha descubierto el universo podcast.

No es una tendencia actual, sino que viene atrás. Por suerte tenemos en el grupo una emisora que es Onda Cero que ha desarrollado podcast originales, y lo que buscamos es dar un servicio completo en la plataforma.

Hemos tenido que hacer un desarrollo para poder facilitar al usuario ese tipo de consumos y creo que era una cosa natural abrir esa ventana no solamente porque los usuarios que ya tiene Atresplayer puedan descubrir esos podcast sin salir de la aplicación, sino porque a través de la aplicación le das otras ventanas de distribución a esos pódcast.

Es una sinergia de la que estamos muy contentos de ir de la mano y sobre todo con productos de tanta calidad como los que ha ido desarrollando Onda Cero y los que están trabajando.

En una entrevista anterior con BLUPER reconocía que Atresplayer estaba abierta al directo, algo que se cumple con Drag Race España. ¿Se va a potenciar más en un futuro?

El directo y el gran evento de convocatoria ya no solo se queda para la emisión lineal. Como plataforma cada viernes tenemos una cita con La Voz, y cada noche con El Hormiguero y El Intermedio.

Ya no son citas únicas de la tele, sino también con la plataforma. Es verdad que mucha gente consume los contenidos a la carta, pero también hay mucha que ve el directo en la plataforma.

El peso que tiene el consumo en directo es muy alto. En el caso de Drag Race es un formato que se adapta muy bien en esa convocatoria. Tiene mucho más sentido que una ficción, aunque estamos abiertos también a pruebas.

"No cerramos la puerta a nadie ni tenemos ningún veto. Estamos trabajando con casi con 20 productoras"

¿En qué punto se encuentra la situación de Los Javis con Atresplayer?

A nivel profesional, continuidad con todos nuestros proyectos en los que ya estamos trabajando y están anunciados. Hay cosas que sí estamos trabajando para poder comunicar pronto, pero el flujo es el mismo. Tenemos muchas ganas de seguir haciendo cosas.

Para 2026 se ha anunciado El hombre equivocado, un true crime de Bambú Producciones. ¿Cómo ha sido la vuelta de Ramón Campos a Atresmedia y por qué ahora?

Ha sido una cuestión de cuadrar el momento y los proyectos. Lo cierto es que Luz Aldama y todo su equipo llevaba tiempo trabajando en este proyecto. Entre las opciones de buscar un socio, no solo para desarrollarlo, sino para que pudiera aportar, nos parecía que Ramón y Bambú sumaban.

Estamos muy contentos con la historia y con el trabajo. Es un caso increíble. Y ojo, que queda caso por abrir y por tratar. Es un true crime adictivo.

Tráiler de 'Rafaela y su loco mundo'

¿Esto quiere decir que estáis abiertos a trabajar con Bambú en cuanto a ficción?

Por supuesto. No cerramos la puerta a nadie. Estamos casi con 20 productoras trabajando. Hay proyectos que están en una parte muy inicial, otros que se están tanteando. No tenemos ningún veto.

Hábleme, por último, de Rafaela y su loco mundo, uno de los próximos estrenos.

Es delirante. Cada capítulo tiene una entidad propia, son autoconclusivos. Las cuatro amigas hacen un cuarteto protagonista excepcional y el trabajo que hace Aníbal en guion es fantástico, como también lo hacen con Ernesto Sevilla y todos los actores.

Tenemos muchas ganas de que vea la luz. Creemos que va a gustar mucho a los fans y a los no tan fans, porque mucha gente joven va a descubrir el universo chanante que está muy vivo.