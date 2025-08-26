'Valle Salvaje', al borde de la tragedia: ¿Adriana corre el peligro de tener el mismo destino de Jana en 'La Promesa'?

La tragedia se asoma a Valle Salvaje. Un “último brindis” se verá en la tarde de este martes 26 de agosto, a las 17:30 horas. Un cierre con el que la ficción diaria de Bambú culminará su segunda temporada y que ya ha desatado muchas teorías, especialmente por el destino de su protagonista: ¿corre Adriana peligro de tener la misma suerte que tuvo Jana en La Promesa?

La semana pasada, Adriana (Rocío Suárez de Puga) descubría que, realmente, las tierras del valle pertenecen a su familia, los Salcedo de la Cruz, y no a los Gálvez de Aguirre. Es más, la joven heroína también ha sabido que no fue una enfermedad la que mató a su padre, sino que fue asesinado por el clan que se ha apropiado de su riqueza.

La guerra de la protagonista contra el clan es abierta. “Voy a hacer lo indecible porque todo el mundo sepa que los Gálvez de Aguirre son unos asesinos y no tienen absolutamente nada”, juraba Adriana al hallar la verdad.

Ahora bien, en esas ansiadas de venganza, ha surgido una cuestión entre los seguidores: ¿y si los guionistas deciden acabar con la vida de su protagonista justo tras saber la verdad?

No hay que olvidar que Valle Salvaje es una producción de Bambú, la misma compañía que está detrás de La Promesa. Ambas telenovelas se han logrado consolidar como las salvaguardas de las tardes de La 1.

Fotograma del episodio 240 de 'Valle Salvaje'. RTVE

En el caso del melodrama ambientado en la segunda mitad del siglo XVIII, este está viviendo una continua evolución ascendente. A falta de una semana para cerrar agosto, su media está en un exultante 10% de cuota, con 747.000 seguidores.

Justo en su momento con mejores cifras, Valle Salvaje abrirá su tercera temporada con las consecuencias de la muerte de uno de sus protagonistas. De ahí, que las miradas estén puestas en Adriana.

Fotograma del episodio 240 de 'Valle Salvaje'. RTVE

A Valle Salvaje y La Promesa no sólo le unen pertenecer a la misma productora, sino que su creador es el mismo. De ahí, que hayan surgido ciertos paralelismos que hacen que se hayan encendido las alarmas entre los fans de la primera ficción.

Para empezar, Adriana ha hecho un importante descubrimiento que da un cambio radical a las tramas, jurando vendetta por su progenitor. Jana (Ana Garcés) murió en La Promesa justo tras haber descubierto que Cruz (Eva Martín) estaba detrás de la muerte de su madre, Dolores (Anai González), además de revelar su verdadera identidad como su vástago.

Que Adriana descubra que la familia de José Luis (José Manuel Seda) no es la dueña de la finca altera toda la dinámica de poder y eso le hace estar en el principal foco para ser eliminada. Más después de que Victoria (Sabela Arán) le declarase la guerra a la joven.

Fotograma del episodio 240 de 'Valle Salvaje'. RTVE

Pero no sólo el devenir de las tramas puede hacer que Adriana se ‘vaya de viaje’. No hay que olvidar que Josep Cister es el creador de Valle Salvaje, como lo fue de La Promesa. El guionista estuvo también detrás de dos importantes éxitos de ficciones diarias: El secreto de Puente Viejo y Acacias 38.

Todas estas producciones tienen un elemento en común: han visto morir a sus protagonistas o sus tramas principales han tenido un desenlace trágico. Con lo cual, no sería extraño que Valle Salvaje se uniese a estas producciones, dejando a los fans sin ver felices a Adriana y Rafael (Marco Pernas).

Precisamente, la relación entre Adriana y Rafael ha generado todo tipo de rechazos. Entre ellos, está el plan maquiavélico de Úrsula (Cristina Abad), quien plantea separar a la pareja de cualquier manera.

Toca recordar que Julio (Nacho Olaizola) también le ha rogado a Adriana que dé por terminada su relación con Rafael, para protegerlo de las garras de José Luis. Ese amor es también reprobado por los duques.

🥂 Alguien brinda por última vez en @ValleSalvajeTVE... el martes 26 de agosto, a las 17:25 h.



🎬 La ficción de las tardes de @La1_tve es la serie española con mayor impacto social en España y Latinoamérica, según el último informe de GECA.



✨ #HistoriasQueHacenHistoria pic.twitter.com/fHOh06jEOs — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 21, 2025

Con lo cual, no sorprendería que esta segunda temporada finalice con un miembro de la pareja protagonista muerto. Porque, aunque Adriana esté viviendo ciertos paralelismos con Jana, no sería descartable que ese último brindis fuese el de Rafael, reforzando así el papel de vengadora de la heroína principal.

Queda esperar quién será quien beba ese “último brindis”. Porque, si bien, todo parece apuntar a Adriana o Rafael, tampoco habría que descartar que la víctima del veneno fuese Julio o Úrsula, dando también un giro inesperado a la historia. Será este mismo martes 26 de agosto, a las 17:30 horas, cuando Valle Salvaje desvele realmente el fatal destino de uno de sus personajes.