Cómo el caso de Amanda Knox se ha convertido en una fuente inagotable para el cine y la televisión

Si hay un caso de la crónica negra internacional que parece seguir llamando la atención, ese es el caso de Amanda Knox. Acusada injustamente del asesinato de su compañera de piso, Meredith Kercher, en la ciudad italiana de Perugia, la complejidad del asunto ha inspirado al cine y la televisión.

Este 20 de agosto llega a Disney+ otra vuelta de tuerca sobre la investigación, Amanda Knox: una historia retorcida, una producción creada por K.J. Steinberg, quien estuvo detrás de This Is Us, y protagonizada por Grace Van Patten.

Esta producción se enfoca en cómo Amanda Knox fue condenada injustamente por el trágico asesinato de su compañera de piso, Meredith Kercher, y su lucha por demostrar su inocencia.

Una miniserie que aspira a ser la definitiva sobre este asunto y que se estrena coincidiendo con el décimo aniversario de la resolución de la Corte Suprema de Casación de Italia, que exoneró de toda culpabilidad tanto a Amanda Knox como a su exnovio italiano, Raffaele Sollecito.

La mediatización del asesinato de Meredith Kercher dejó en evidencia una manera de actuar poco limpia de la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, llamada en castellano la Fiscalía de Perugia. El motivo es que comenzó a sospecharse que estaba utilizando tácticas de difamación.

Fotograma de la miniserie 'Amanda Knox: una historia retorcida'. Disney

De hecho, inicialmente, Knox fue declarada culpable y condenada a 26 años de prisión, lo que llegó a desatar una polémica internacional, incluso una crisis diplomática por la manera de actuar de la corte italiana. Expertos forenses de Estados Unidos señalaron que era incongruente que fuese condenada Knox, dado que las pruebas en la escena del crimen eran incompatibles con una posible participación.

Con el ladrón Rudy Guede, finalmente, condenado como el autor del asesinato y la agresión sexual de la joven estudiante británica, fue el proceso judicial y la atención mediática alrededor de Amanda Knox lo que ha terminado convirtiendo el asunto en fuente inagotable para el mundo de la ficción.

Tráiler oficial 'Amanda Knox: una historia retorcida'

Inspiración para el cine y la televisión

Fue en 2011, justo cuando Knox fue liberada de prisión, cuando Lifetime lanzó el telefilme Amanda Knox: presunta inocente, en el que Hayden Panettiere se metía en la piel de la joven universitaria y estudiante de intercambio que ve su vida truncarse cuando es juzgada injustamente del asesinato de su compañera de piso.

Esta producción fue la primera de muchas que se han inspirado en el caso real. Con hasta cinco libros sobre el asunto, dos de ellos escritos por los propios Knox y Sollecito, el caso terminó inspirando a un documental de estilo true crime titulado Amanda Knox, que Netflix estrenó en octubre de 2016.

La miniserie de Disney+ es la última en tomar como referente directo el caso real, dado que el proceso judicial que vivió Amanda Knox ha inspirado a títulos completamente de ficción en los que se ha aprovechado el perfil ambiguo de la investigada para reflexionar sobre el hecho de juzgar, especialmente a una mujer, en base a prejuicios relacionados con su vida personal o comportamiento.

Imagen de la serie documental 'Amanda Knox'. Netflix

Entre esos está El rostro de un ángel, película dirigida por Michael Winterbottom en 2014 y que protagonizaron Daniel Brühl y Kate Beckinsale sobre cómo una periodista y un documentalista terminan investigando un crimen cometido en Italia, pero poniendo el foco en la historia de la víctima.

Cuatro años más tarde surgió una de las primeras producciones que tomaron el caso para crear una propuesta muy diferente y enfocarse en esa reflexión sobre si la joven investigada da el perfil mediático de culpable o inocente.

Tráiler oficial serie documental 'Amanda Knox'

En 2018, Gonzalo Tobal dirigió la cinta argentina Acusada, en la que el caso Knox sirve para crear la historia de Dolores Dreier (Lali Espósito) una joven de clase media-alta con una vida normal hasta que su mejor amiga es brutalmente asesinada. Dos años después, ella es la única imputada por el crimen, que termina teniendo una exposición mediática excesiva.

Con un padre, encarnado por Leonardo Sbaraglia, que busca defender la inocencia de su hija, el proceso judicial pondrá presión sobre el vínculo familiar, provocando que la sombra de la sospecha entre.

Del prestigio a la polémica

Presentada en el Festival de Venecia, Acusada sirvió de inspiración para que Stéphane Demoustier rodase La chica del brazalete, un remake que superó en prestigio a la cinta argentina y que ahondaba en el prejuicio que provocaba el perfil apático de la joven investigada por el asesinato de su amiga. Esta versión obtuvo el César al mejor guion adaptado.

Fotograma de la película 'La chica del brazalete'. Surtsey Films

Fue en 2021 cuando surgió la primera gran polémica sobre utilizar el caso que llevó a Amanda Knox a estar durante 8 años defender su inocencia. Ese año, Tom McCarthy, ganador del Oscar por Spotlight, dirigía la cinta Cuestión de sangre.

Presentada en el Festival de Cannes y protagonizada por Matt Damon, la cinta hacía una referencia demasiado explícita al caso Knox, aunque ambientado en la ciudad francesa de Marsella. La polémica surgió cuando la propia Knox acusó a Damon y McCarthy de plagiar su historia sin su consentimiento, perjudicando así su reputación.

Fotograma de la película 'Cuestión de sangre (Stillwater)'. eOne

“Al ocultar mi inocencia, mi total falta de implicación y al borrar el papel de las autoridades en mi condena injusta, McCarthy refuerza la imagen de mí como una persona culpable y poco fiable”, declaró en un comunicado en su pódcast, Labyrinths.

Entre las últimas inspiraciones en ficción estuvo un episodio de Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales. Titulado Recuérdame en cuarentena, fue el tercer capítulo de la vigésimo segunda temporada de la serie policíaca.

Este episodio, el equipo liderado por la capitán Olivia Benson (Mariska Hargitay) debe investigar el crimen de una joven italiana que ha aparecido muerta tras una fiesta y su compañera de piso es sospechosa. El capítulo fue dirigido por Juan José Campanella.