'Alien: Planeta Tierra' viene a revolucionar: "La Humanidad está atrapada entre la IA y los monstruos del pasado"

La Tierra está en un grave peligro en Alien: Planeta Tierra. La primera serie en imagen real de la saga que comenzó con la mítica película de 1979. Disponible los primeros episodios en Disney+ desde este 13 de agosto, la ficción invita al público a entrar en una nueva dimensión en la que la ciencia ficción y el terror muestran otra cara.

BLUPER ha estado presente en la rueda de prensa internacional en la que el creador de la ficción, Noah Hawley, ha dado detalles de cómo ha concebido este nuevo universo que viene a revolucionar lo planteado en la franquicia.

Situada dos años antes de los acontecimientos de Alien, el octavo pasajero, la producción está ambientada en 2120, cuando una misteriosa nave, Maginot, se estrella contra la Tierra. Una joven y un grupo de soldados tácticos encuentran un fatídico hallazgo que los enfrentará a una de las mayores amenazas para el planeta.

El equipo de rescate busca supervivientes entre los restos de la colisión, topándose con una forma de vida extraterrestre depredadora que pondrá en riesgo la manera de vida de toda la Humanidad.

Creador de Fargo y guionista de Legión, Hawley busca darle otra perspectiva a la franquicia, partiendo de la base de que se está hablando de una serie de televisión y no de una película. “Una cinta con extraterrestres suele ser una historia de supervivencia, que suele durar dos horas y en la que uno o dos protagonistas van a sobrevivir. Eso no puede serlo una serie de televisión”, expone.

Fotograma de la serie 'Alien: Planeta Tierra'. Disney

“Una serie es una historia de varias horas, puede llegar a 50, sobre una multitud de personajes que no tienen por qué morir. Eso hace de Alien: Planeta Tierra una propuesta diferente. Sí, hay elementos de terror, hay violencia y habrá personajes que mueran. Pero, fundamentalmente, está pensada para ser una historia continua, lo que obliga a una narración distinta”, argumenta.

Alien: Planeta Tierra se sitúa en una realidad en la que la Tierra está gobernada por cinco grandes corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold. En esta Era Corporativa, los cíborgs (humanos con partes biológicas y artificiales) y los sintéticos (androides con inteligencia artificial) coexisten con los humanos.

Pero ese equilibrio va a verse amenazado con la irrupción de los híbridos, los cuales son androides dotados con una consciencia humana, la cual vino de una menor. El primer prototipo es Wendy (Sydney Chandler), la cual marca un nuevo comienzo en la carrera hacia la inmortalidad.

El nombre de Wendy es una clara referencia a Peter Pan. La obra de J.M. Barrie ha influido a la hora de perfilar a sus jóvenes protagonistas. Hawley reconocía que se había inspirado en sus propios hijos a la hora de perfilar a los personajes.

“Estoy criando hijos en esta sociedad, en el que el mundo natural está empezando a volverse en nuestra contra y la tecnología que hemos creado”, expresa. “Cuando me preguntaron si tenía ideas para Alien, pensé que en eso consistía la saga. Son monstruos que intentaron matar a Sigourney [Weaver]. En el fondo, la Humanidad está atrapada entre la IA y esos monstruos del pasado”, argumenta.

Fotograma de 'Alien: Planeta Tierra'. Disney

“Una vez tenía planteada la trama, surgió la analogía con Peter Pan. De hecho, los demás híbridos tienen los nombres de los Niños Perdidos y de otros personajes de la obra”, expresa Hawley. “El propio Peter Pan está representado por Boy Kavalier [interpretado por Sam Blenkin]”, apostilla. De hecho, la isla laboratorio donde surgen los experimentos se llama Nunca Jamás.

Entre las novedades que hay planteadas en Alien: Planeta Tierra, está en poner rostro a las corporaciones. En la franquicia, dichas compañías tienen un poder inmenso, pero apenas se hace referencia a las grandes cúpulas que se esconden detrás.

“Una de las cosas que define a Alien, el octavo pasajero y Aliens: El regreso es la idea de que existe una corporación anónima y sin rostro, Weyland-Yutani. Estos individuos -los camioneros espaciales o los soldados- están realmente a merced de esta corporación anónima”, razona.

“En nuestros días, las corporaciones tienen rostro, y ese rostro es el de estos jóvenes tecnócratas, que son ejecutivos multimillonarios famosos”, señala, enfocando que estos elementos son los que ha traído a la actualidad respecto a la cinta original, en la que el poder no tenía ese tipo de representación.

Fotograma de la serie 'Alien: Planeta Tierra'. Disney

“Si hubiera utilizado la versión del capitalismo de los años 70, no habría encajado bien en el mundo en el que vivimos actualmente”, señala Hawley. De hecho, Alex Lawther, quien encarna a CJ ‘Hermit’, un soldado humano, médico y hermano de Wendy, ha comparado el miedo que pueden causar los Xenomorfos con el que ocasionan ciertos multimillonarios dedicados a la tecnología.

“Una criatura como esta nos hace cuestionar nuestra propia humanidad. Al final, ¿qué da más miedo? ¿El Xenomorfo, que es una supuesta máquina de matar, o un multimillonario que tiene una relación bastante indiferente con la moralidad?”, pregunta.

“Podemos pararnos durante toda la temporada en el terror que producen estas criaturas, las del Alien tradicional. Pero también tenemos tiempo para reflexionar sobre el horror moral”, añade.

En la ciencia ficción, Alien es una franquicia que se ha convertido en una de las más importantes. “Con este género, hemos pasado por varias fases, contando historias tanto esperanzadoras como distópicas. Recuerdo, por ejemplo, 2001: Una odisea del espacio o Star Wars”, expresa.

“Luego está Alien. Mientras que en Star Wars, las cosas parecen ir a mejor; en Alien, sólo empeoran. Para mí, era una responsabilidad adaptar la saga a la pequeña pantalla, porque es tratar de crear una visión del futuro de una manera en la que los personajes están trabajando en esta pregunta: qué significa ser humano”, reflexiona.

“Es también plantearse si la Humanidad puede sobrevivir a sus propios pecados. Es una manera diferente de mirar con optimismo dentro de esta saga”, razona. “El reto era también sacar a los monstruos de la ecuación por un momento y pensar en qué pueden ofrecer los protagonistas”, señala.

Fotograma de la serie 'Alien: Planeta Tierra'. Disney

“Hay monstruos que no son xenomorfos, sino humanos. Exploramos muchos temas sobre el mundo en el que vivimos, lo hacemos a través de la ciencia ficción, proyectándolo hacia el futuro”, añade.

“La ciencia ficción tiene la responsabilidad de abordar los problemas a los que nos enfrentamos en la Tierra e intentar imaginar un futuro en el que podamos resolverlos. Por lo tanto, mi esperanza es que la gente saque algo claro, tras haber experimentado la montaña rusa de emociones de un episodio a otro, sin dejar de pensar en la serie y continuar hablando de ella después”, expresa.

En este viaje de emociones, está Sydney Chandler, quien tiene el reto de encarnar un personaje con el que equilibrar la mirada juvenil y la adulta, al ser un personaje con la mente de una niña en el cuerpo de un adulto. “Realmente, dependía más de con quién estuviera actuando ese día y en qué escena”, señala Hawley.

“Cada actor aporta un color diferente al trabajo, lo que me daba más información de a quién estaba interpretando. En el caso de Wendy, era como si hubiera dos imanes presionándose el uno contra el otro”, analiza.

Tráiler oficial 'Alien: Planeta Tierra'

En Alien: Planeta Tierra surge otro protagonista inesperado: Tailandia. El país asiático es exótico y fascinante, pero poco dado a ser un escenario para la ciencia ficción. “Nos han tratado maravillosamente, ha sido un lugar extraordinario para trabajar”, expresa Alex Lawther.

“En la serie hay mucho sudor. Aunque teníamos un equipo de maquillaje magnífico, buena parte de ese sudor venía de la propia realidad, por la humedad del clima tailandés. Tuvimos unas localizaciones increíbles, fue mágico rodar en la región de Krabi, en la selva, junto al agua. Esa parte fue visualmente dramática”, concluye.