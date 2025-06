Pablo Cruz revive al mítico 'Chavo del 8' en 'Chespirito. Sin querer queriendo': "Queríamos hacer justicia a su legado"

HBO Max comienza junio redescubriendo a una nueva generación el legado del mítico Roberto Gómez Bolaños, el emblemático actor y humorista que encandiló a millones de espectadores con el icónico El Chavo del 8. Desde este sábado 5, está disponible en la plataforma Chespirito: Sin querer queriendo, una miniserie que le rinde tributo.

Pablo Cruz Guerrero es el encargado de meterse en la piel del actor conocido también por haber sido El Chapulín Colorado y convertirse en uno de los referentes del entretenimiento tanto en su México natal, como en el resto de Latinoamérica y España.

"El proyecto surgió mucho antes de que yo entrase a formar parte. Estuvo varios años en preparación, fue cambiando de manos. Existía el reto de cómo condensar esa gran idea, la historia de una vida tan grande”, expresa el intérprete mexicano en una entrevista concedida a BLUPER dentro de los 12 Premios Platino celebrados en Madrid.

“Tuve vértigo al aceptar el papel. Hubo muchas dudas. El propósito era hacerle tributo no solamente en España y México, sino en toda Latinoamérica, así como en otros lados del mundo. El Chavo del 8 se vio en países tan lejanos como Rusia, Italia, Angola o Israel. También estaba El Chapulín Colorado. Había que hacer justicia al legado de Roberto, que sigue vigente”, expresa.

Para Cruz, fue “mágica” la primera vez que se enfundó en los trajes del Chavo del 8 para Chespirito. “Me dieron una de sus prendas originales. La familia estaba delante cuando salí vestido como él. Al ver sus caras, fue también para mí una línea muy clara la que se cruzó”, explica.

“Comencé a dimensionar el nivel de catarsis que esto generaba, empezando con su familia. Mientras me tomaba unas fotos, me agaché y, sin querer, rompí una de las camisetas originales. Todo el mundo decía que no me moviese, y me la quitaron rápidamente. Fue cómico, pero también descriptivo de cómo de cuidadosos tenemos que ser con el legado cultural que nos dejó”, comparte.

Esta producción biográfica no sólo cuenta con el apoyo de los familiares del cómico, sino que participan en el propio proyecto. La ficción está creada por Roberto Gómez Fernández, hijo del mítico Chespirito.

“La implicación de la familia hace que la serie sea más auténtica, definitivamente. Lo que Bobby y Paulina, los hijos menores de Roberto, han hecho es un homenaje a su papá. Han tenido como referencia la autobiografía de su padre, han seleccionado capítulos en los que ellos fueron también testigo”, explica.

“Su familia fue cómplice de sus creaciones y han querido transmitir esta historia, mostrar su admiración hacia Roberto y ver que siguen conectados con él”, expresa Cruz, señalando también que eso implica poner el foco en las luces y sombras del mítico actor.

“Va a verse que, ante todo, era un ser humano. Es importante recalcar que nosotros no estamos recreando los capítulos de El Chavo del 8, de El Chapulín Colorado del Chaparrón Bonaparte”, advierte.

“Lo que estamos haciendo es contar la vida de Roberto, de lo que la audiencia tiene menos información, pero que eso no impedirá que genere el mismo nivel de catarsis. Pero no es una reproducción de sus personajes. Para eso, están las series, que siguen muy vigentes”, manifiesta.

Al ser Chespirito un icono tan importante tanto en España como en otras partes del mundo, Cruz sólo espera que el público aprecie la intención que hay detrás de este homenaje, donde hay profunda admiración y respeto.

“Espero que sea una recepción cálida, cariñosa y empática. De una forma similar a la que hemos tenido nosotros por el proyecto. Buscamos estar a la altura en calidad y en catarsis sobre su trabajo, pero contando otra historia. Es un tributo”, comparte, recalcando que este papel “va a marcar” su carrera.

El propio actor señala que esta producción está pensada como miniserie y no se baraja, a priori, la opción de crear más temporadas. “No está escrita de esa manera. No está en los planes ni de la familia ni de HBO Max. Es una historia muy redonda y bonita, es como un cuento. Una fábula”, remarca.

"Una de mis películas favoritas es 'Airbag'. Me parece una joya, una comedia muy bien escrita y con unos actores magníficos"

Al igual que El Chavo del 8 fue icónico en España, Pablo Cruz se declara un apasionado del cine y las series españolas. “Una de mis películas favoritas es justo española. Es Airbag, me parece una joya, una comedia muy bien escrita y con unos actores magníficos. La habré visto más de 15 veces”, revela.

Por supuesto, al actor le atrae la idea de trabajar en la industria audiovisual española. “Ahorita hay una ola de artistas mexicanos y de otras partes de Latinoamérica que están trabajando mucho aquí. Madrid se ha convertido en una gran ciudad cosmopolita, llena de alegría y arte. Si hay la oportunidad de trabajar aquí, sería maravilloso”, reconoce.