Carolina Yuste, de 'La canción': "Massiel quería representar a España en Eurovisión, pero no ser imagen del franquismo"

Pepe Coira y Fran Araújo se pasan a la ficción histórica. Tras Hierro y Rapa, ambos muestran los entresijos que hubo detrás de la victoria de Massiel en el Festival de Eurovisión de 1968 con La canción, disponible en Movistar Plus+ desde este 8 de mayo. Carolina Yuste se mete en la piel de la emblemática cantante que logró el primer triunfo para España en el certamen. “Espero que lo vea como el homenaje que es”, comparte la intérprete.

La canción retrata la carrera contrarreloj por parte de Esteban Guerra (Patrick Criado), un joven ejecutivo de RTVE, para cumplir con una misión muy clara: España debe ganar el Festival de Eurovisión. Con Artur Kaps (Àlex Brendemühl), responsable de los grandes espectáculos televisivos del momento, a su lado, ambos deben lidiar dos eventos inesperados: la salida precipitada de Joan Manuel Serrat (Marcel Borràs) y el rápido relevo que se encontró con Massiel (Yuste).

Se trata de la crónica de una victoria, la de La, la, la y de cómo tanto Serrat como Massiel pagaron un alto precio por expresar una posición contraria al Régimen. Un hecho histórico que, tristemente, ha tardado en verse en la ficción. “Ahí han estado inteligentes tanto Pepe Coira como Fran Araújo [creadores de La canción]. No sólo por rescatar esta historia, sino por la manera en la que lo han hecho”, comparte Marcel Borràs en una entrevista concedida a BLUPER.

Un tema que ha llamado la atención que los creadores han optado por realizar una versión ficcionada completamente, evitando que los protagonistas tomasen contacto con los auténticos Serrat y Massiel. “Lo hemos hecho de la manera más hermosamente delicada. Ni los creadores ni el director [Alejandro Marín] nunca tuvieron intención de que hubiera imitaciones calcadas de ninguno de los dos”, comparte Carolina Yuste en la misma entrevista.

“Querían que estuviese más la esencia, la energía del personaje y es desde ahí donde hemos trabajado. Por supuesto, nos hemos documentado. Recuerdo haber visto unas 75 veces una entrevista a Massiel en TVE, que está disponible en YouTube, que no llegó a emitirse, porque hablaba de temas peliagudos como el divorcio o el aborto. Me fijé mucho en cómo se movía y quería llevar esa esencia y traerla a mí”, comparte la ganadora de dos Premios Goya por La infiltrada y Carmen y Lola.

Carolina Yuste en 'La canción'

“Ha habido confianza absoluta, también porque había una red. Si nos pasábamos, el director nos sabía frenar”, añade. “En mi caso, me centré en el reto que tuvo Serrat de cantar La, la, la en cinco idiomas diferentes. Fue él quien comenzó haciendo la gira por Europa y tuvo que cantar el tema en inglés, en alemán, en francés, en italiano y en portugués”, explica Borràs.

“Sobre lo que Serrat o Massiel puedan pensar, no tenemos control sobre lo que esas personas vivieron. Igual lo revive desde una parte trágica, pero la aproximación que hemos hecho hace desde el respeto y la admiración. Hemos querido resaltar la valentía que tuvieron ambos artistas”, remarca el actor.

"Massiel siempre ha sido un torbellino, con poder y que no se ha dejado domar"

“Hemos sido conscientes del valor de representar con su voz y sus palabras. Es cierto que el Régimen quiso adueñarse de eso y ambos se enfrentaron y dijeron que no. Pero coincido con Marcel en que, inevitablemente, vean nuestras interpretaciones y digan que no lo vivieron así. Sólo deseo que no se enfaden, porque lo hemos hecho desde el más sincero cariño”, añade Yuste.

Una victoria con historia

La actriz de Las noches de Tefía y Saben aquell resalta uno de los episodios clave de la victoria de Massiel, cuando compró ella misma el vestido que lució en el Royal Albert Hall de Londres el 6 de abril de 1968, tan icónico como su victoria. “Siempre ha sido un torbellino, con mucho ‘power’. Nunca se dejó domar por nadie”, comparte la actriz.

Marcel Borràs en 'La Canción'.

“Quizás esté un poco ficcionado, pero tiene mucha lógica. Ella había dejado México, donde estaba en la gloria, para representar a España. Ella quiso elegir la manera en la que aparecía ante millones de personas. Ese gesto dice mucho de ella”, agrega.

Un aspecto importante de La canción es cómo tanto Serrat como Massiel se negaron a blanquear la imagen del franquismo. En el caso del cantautor, negándose a representar a España por no cantar en catalán; en el de la madrileña de la calle Leganitos, en rechazar el hacerse una foto con Franco y recibir el Lazo de Isabel la Católica, lo que le llevó a estar casi un año vetada en TVE.

"Massiel fue muy valiente. Había un miedo real a represalias en la dictadura"

“Ambos se negaron a representar el modelo del español perfecto y esto les generó muchos problemas. En el caso de Massiel. Ella tenía claro que quería representar a España, a su país. Para ella, probablemente, se trataba de representar mucho más que una dictadura franquista. De repente, gana y hay una alegría porque siente que está representando a todos los artistas españoles”, expresa.

“Ahora bien, cuando le dicen que tiene que aceptar eso [el Lazo de Isabel la Católica] y hacerse una foto con Franco, ella dice que no. No quería ser imagen del franquismo. Me parece muy valiente. Parece fácil verlo desde fuera, pero había un miedo real. Nuestra generación no lo percibe, pero estaba esa inquietud de no saber qué podía suceder si te negabas a algo. Creo que es algo que, los que hemos vivido en democracia, no lo entendemos del todo: el miedo a la represión de una dictadura”, manifiesta.

Carolina Yuste en 'La Canción'.

La canción no es sólo un retrato de la victoria de Massiel, sino también de la baja a última hora de Serrat. Había un desafío en retratar a una de las grandes figuras de la canción española.

“Conocía relativamente poco su biografía. Al hacer la investigación, he descubierto un talento increíble y un carisma excepcional. Tiene una voz peculiar y su capacidad compositora es sublime. No me extraña que sea una figura tan trascendente para la historia de la música y sólo lamento no haberlo descubierto antes”, comparte Borràs.

“Conocía relativamente poco de la vida de Serrat. No me extraña que sea una figura tan trascendente para la historia de la música española”

De hecho, el actor señala como gesto político el que optase por no ir a Eurovisión. “Es esta idea de si los artistas se deben comprometer políticamente. Creo que el talento termina siendo superior a ellos, incluso al poder de comprometerse. No es tanto que quieran dar la voz a algo, sino que están tan censurados, que son incapaces de mirar hacia otro lado. No pueden traicionar la esencia de lo que son”, concluye.

Tanto Yuste como Borràs son conscientes de que La canción llega en un momento clave, a pocos días de que dé comienzo Eurovisión 2025. "Me parece poderosísima. Creo que Melody es de las pocas folclóricas que nos queda en este país. Es verdad. He sido muy fan de ella desde adolescente, cuando escuchaba su música. Esa diva tiene una letra preciosa. Habla de esas mujeres artistas que son divas desde el amor y el respeto. Dice mucho de ella como artista. Admiración absoluta", comparte la actriz.

Vídeo | Tráiler serie 'La canción'

Protagonizada por Patrick Criado, Àlex Brendemühl, Carolina Yuste y Marcel Borràs, completan el reparto Carlos Santos, Laia Manzanares, Carlos González, Eneko Sagardoy, Xose A. Touriñán y Luis G. Gámez. Creada por Pepe Coira y Fran Araújo y sus tres episodios son dirigidos por Alejandro Marín, nominado al Goya a la mejor dirección novel por Te estoy amando locamente. Una serie original de Movistar Plus+ en colaboración con Buendía Estudios.