John Lithgow, el nuevo Dumbledore de la serie de 'Harry Potter', se defiende de las críticas: "Daré lo mejor de mí"

John Lithgow en la alfombra roja de los Premios Oscar 2025 y un fotograma de Michael Gambon como Dumbledore en la saga 'Harry Potter' The Academy/Warner Bros. Pictures

La serie que prepara HBO sobre Harry Potter no deja de estar en el foco de la polémica. La primera y más sonada es la elección de Paapa Essiedu, británico de origen ghanés, para encarnar al pálido Severus Snape. Pero otra selección que ha provocado revuelo ha sido la de John Lithgow. El reconocido actor de Cónclave será el primer estadounidense en interpretar al emblemático mago Albus Dumbledore.

Una exigencia que impuso J.K. Rowling en la saga cinematográfica original fue que los actores fueran de origen británico, irlandés o australiano. Dicho de otra manera, que no hubiera ningún artista norteamericano encarnando a personajes que eran británicos. La única excepción fue la de Eleanor Columbus, hija del director de las dos primeras entregas, que interpretó a Susan Bones en La piedra filosofal y La cámara secreta.

Esta imposición se romperá con la serie de HBO para Max. Esta nueva adaptación contará con actores norteamericanos para papeles originalmente británicos. Ejemplo es el anuncio que realizó la cadena sobre John Lithgow. El veterano actor será el encargado de tomar el relevo de Michael Gambon como Albus Dumbledore, el emblemático director de Hogwarts. El fallecido Richard Harris fue el primer actor que encarnó al mago y Jude Law lo hizo en la saga Animales fantásticos.

Esto ha generado fuertes críticas y han provocado que el intérprete de Dexter se pronunciase en una entrevista que ha concedido a la BBC. “Voy a seguir los pasos del genial Michael Gambon. No soy inglés, aunque he interpretado a uno en televisión”, compartía, recordando su aplaudida intervención en las tres primeras temporadas de The Crown.

“Le recuerdo a todo el mundo que interpreté a Winston Churchill en The Crown y lo hice bien”, agregaba. Precisamente, tan valorada fue su actuación que le llevó a alzarse con su sexto Premio Emmy en 2017. Precisamente, cuando fue anunciado que encarnaría a Churchill, hubo también críticas antes de ver su registro interpretativo.

John Lithgow interpretando a Winston Churchill en la primera temporada de 'The Crown'. Netflix

Lithgow ha anunciado que pondrá el mismo compromiso con Dumbledore como lo puso con Churchill. “Pero sí, es muy emocionante. Sé que había mucha gente horrorizada por el hecho de que un americano fuera contratado para interpretar al mago inglés definitivo, pero lo haré lo mejor que pueda”, concluía.

Michael Gambon interpretando a Albus Dumbledore en 'Harry Potter y el cáliz de fuego'. Warner Bros Pictures

Ya comienzan a conocerse los nombres que se meterán en la piel de los personajes que fascinaron tanto a una generación. Junto con Lithgow y Essiedu, Janet McTeer interpretará a Minerva McGonagall. Nick Frost será Rubeus Hagrid, mientras que Luke Thallon encarnará al profesor Quirrell y Paul Whitehouse será Argus Filch, el celador del colegio de Magia y Hechicería.