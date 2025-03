Luis Fernández: "Culebra aún me persigue con 40 años. Es bonito que el público lo siga recordando y queriendo"

El restaurante más elegante del Madrid de los años 20 ha abierto sus puertas con éxito. La Favorita 1922 debutaba en el prime time de Telecinco el pasado lunes 17 de marzo, con resultados excepcionales. La ficción lograba un 17,1% de cuota de pantalla y una media de 1.560.000 espectadores. Ninguna producción había logrado esas cifras desde el estreno de Entrevías, allá por 2022.

A nivel general, toca remontarse a La Extranjera, en Antena 3, para encontrar un dato similar en televisión lineal. Con cerca de 3 millones de espectadores únicos y con una fidelidad del 52%, logrando cuotas magníficas en el público femenino menor de 44 años, con un 22,4% en la franja entre 25 a 44 y un 34,8% de cuota entre los niños. Con una curva creciente, llegó a superar la media de la cadena en 6,2 puntos.

Un éxito que ha tenido que ver, en gran parte, por el carisma de sus personajes. Entre ellos, de Luis Fernández. Con cinco protagonistas femeninas, él aporta el toque masculino. El intérprete madrileño encarna a Julio, el galán de la historia. “Bueno es un poco gañán, es algo torpe, pero tiene un gran corazón. Es entrañable y va desarrollando su personalidad influenciada por ellas, algo que no era habitual para la época”, explica el actor en un encuentro con los medios, en el que estaba BLUPER.

“Lo he disfrutado mucho”, agrega Fernández, reconociendo que ha sido “un desafío” un papel como el de Julio, al ser su primer contacto con una producción de época para la televisión. “Nunca lo había hecho, pero porque no se me había dado la oportunidad. En ese sentido, me siento muy orgulloso”, expresa.

Este lunes 24 de marzo, la ficción emite su segundo episodio, con una estrategia por parte de Telecinco en la que se muestra el deseo de cuidar al máximo la ficción. A las 23:00 horas, tras un resumen de la última hora de Supervivientes, el reality estrella de la cadena y que está logrando datos magníficos de audiencia.

Josep Cister ha comentado que te llevó más de un mes aceptar entrar en este proyecto. ¿Qué fue lo que hizo que te costase tanto decir que sí?

Tenía otros proyectos y había apalabrado con otras productoras participar en estas producciones. Al final, decidí, con el convencimiento de Josep, porque creo en las propuestas en las que él participa. Le conozco desde hace 15 años. Creo que es un tipo muy profesional y fueron sus palabras las que terminaron por persuadirme. Me habló de cómo era mi personaje, Julio, y me terminé enamorando de La Favorita 1922.

O sea, ¿rechazaste otros proyectos para estar en La Favorita 1922?

No lo consideraría así. Digamos, que opté por priorizar participar en una producción que me ilusionaba y con un papel muy interesante.

¿Y qué fue lo que te hizo querer priorizar en este proyecto?

Porque era un desafío, un papel protagonista en Telecinco, una producción de época. Yo nunca lo había hecho, no me habían dado la oportunidad. Creo que puedo decir que estoy orgulloso de mi trabajo. Sólo deseo que el público pueda disfrutar de ello.

¿Cómo ha sido trabajar con Verónica Sánchez? Era la primera vez que coincidíais juntos.

Es maravillosa. Trabajar con ella es como subirse a un SEAT Panda 4x4, sube a cualquier terreno.

Al ser una producción pensada para Telecinco y no para una plataforma en streaming, ¿te preocupa verte más expuesto por el tema de los datos de audiencia?

Soy un tipo de retos. Y este es uno más. Es una nueva etapa en Telecinco y qué mejor manera que con estrenar una serie. Sobre la emisión internacional, creo que se ha perdido la magia de estar pendiente un día de la semana de lo que vaya a ocurrir en una serie. Cuando yo empecé en esto, era así y tengo un grato recuerdo de ello, de cuando me sentaba con mis padres de pequeño y nos reuníamos juntos a ver una serie.

Esa magia se ha perdido. Ahora, vivimos todo muy rápido, demasiado. Dado que, en la moda, las tendencias clásicas vuelven, ¿por qué no también en televisión? Poder regresar a ese ratito para estar en familia o ver una serie acompañado con la persona querida. Creo en esa magia, la de vivir una semana y esperar, te toca la fibra de otra manera.

¿Eres de los que ve al día siguiente cómo han sido los datos?

Nosotros no podemos vivir con eso. Creo que eso es un tema que es más para las cadenas, para las productoras. Me limito a hacer mi trabajo lo mejor que sé. Entonces, confío en que está bien realizado y hasta ahí está nuestra responsabilidad.

Luis, te enfrentas a tu primer papel de galán, ¿cómo te has visto en esa posición?

Es un galán gañán, porque es torpe, entrañable, romántico. En el fondo, se va construyendo él sólo con ellas. Me he sentido muy cómodo en el papel de Julio. Yo no me considero un tipo así. Por otro lado, es un hombre con muchas inseguridades, mucho humor y un trasfondo que vais a poder ver. Va a dejarse influenciar por esas cinco mujeres que van a montar el restaurante, algo que no era normal en la época. Aunque tenga sus desavenencias y desconfíe en algunos momentos de ellas. Pero me encantaría tener más papeles como este. Lo he gozado mucho.

Sigues siendo conocido por tu papel en Los protegidos, ¿te gustaría que te reconocieran por esta serie también?

A mí me encantaría que, a partir de ahora, me reconociesen también como Julio. Eso significaría que hemos hecho algo bien. También me ha pasado con otros personajes, como el Chino de Tres metros sobre el cielo. En esa época, la gente me odiaba un poco por la calle porque mi personaje había matado a Pollo. Eso es un buen resultado, al final. Sí, creo que La Favorita 1922 tiene muchos elementos para gustar y que sus personajes han ido creciendo conforme ha ido desarrollándose el rodaje.

Al final, ¿te pesan las etiquetas?

No es que pesen, es que están ahí. Son algo presente en mi vida. Culebra sigue gustándole a la gente. Viéndolo con perspectiva, eso es bonito, que el público le siga teniendo tanto cariño. Es genial que ahora sea más Culebra que Perla. Quizás con 25 años, al poco de hacer la serie, me pesaba. Pero ahora que tengo 40, lo veo como algo entrañable. Es el reconocimiento del público y que también como una anécdota.

¿Qué tipo de actor eres? ¿Prefieres ceñirte al guion o te gusta más improvisar?

En principio, me ciño por el guion. Lo respeto 100%, dado que es la labor de los guionistas. Aunque siempre que me dan margen para aportar, lo hago. En esa serie, me han dado facilidades para ello y creo que tiene que ver con los momentos de comedia. Surgen varios entre el personaje de Verónica Sánchez y el mío.

Luego, en la trama principal, todos juntos, ahí se nota que Maribel Salas tiene mano y experiencia en la comedia. Hay parte de improvisación ahí, bastante. Creo que hay gesto y expresiones de Julio que se irán viendo de seguido a lo largo de la serie. Esas son aportaciones que hemos hecho entre los compañeros.

¿Crees que es importante que haya más historias como La Favorita 1922, protagonizadas principalmente por mujeres?

Totalmente, sobre todo cuando se narra una época en la que no era habitual. En ese momento, lo normal era que ellas estuvieran en casa y esa libertad de juntarse y montar un negocio no estaba bien visto. Creo que la serie habla de libertades, del amor y la camaradería entre mujeres, de cumplir sus propios sueños. Tiene muchos elementos que pueden gustar. Además, en ese sentido, si fuese un restaurante creado en la actualidad, tendría muchas cosas similares.