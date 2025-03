Si te gustó 'Adolescencia' en Netflix, no te puedes perder esta miniserie del mismo director: solo tiene 4 episodios

La serie de Netflix Adolescencia parece haberse convertido en el primer fenómeno televisivo de la temporada. Es el número #1 a nivel global en la plataforma de color rojo y ha generado bastante discusión en redes acerca de un tema tan tabú como es el infanticidio por parte de otro niño.

Ya sea por tratar un tópico tan controversial, por las espectaculares actuaciones lideradas por Stephen Graham (El Irlandés) o por su grabación en plano secuencia, que genera tanta tensión entre los espectadores, Adolescencia se ha convertido en un verdadero éxito.

Por ello, si has quedado conmovido por su historia e intensidad en su dirección, debes apuntar este otro título del mismo director, Philip Barantini, que te recomendamos a continuación. Una serie dramática con tan solo cuatro episodios, pero que mantiene el mismo estilo de Adolescencia de grabación en un solo plano secuencia.

Cuatro intensos episodios

Estamos hablando de la serie Boiling Point. Esta producción televisiva británica de la cadena BBC se encuentra disponible en la plataforma Movistar Plus+ y fue todo un éxito en su lanzamiento en 2023, recibiendo varias nominaciones en premios como la Royal Television Society Programme Awards o en los Broadcasting Press Guild Awards.

En Boiling Point seguimos a Carly, la jefa de cocina al borde del abismo en el nuevo y agitado restaurante londinense Point North. Entre la presión implacable de atraer clientes hambrientos y las constantes limitaciones financieras, Carly lucha por mantener el negocio a flote. Mientras tanto, su equipo, que se enfrenta a vidas personales igualmente complicadas, trata de equilibrar sus propios demonios con la frenética exigencia de la cocina.

La miniserie, al igual que la producción de Netflix, mantiene una intensidad abrumadora y un estrés palpable. Sin embargo, se cambia el escenario de lo infantil y lo judicial por el vertiginoso mundo de la cocina. Aquí entre fogones y platos que nunca dejan de moverse, la velocidad y la productividad son esenciales para que el negocio salga adelante.

Boiling Point es una secuela independiente de la película Hierve, también protagonizada por Stephen Graham. Al igual que Adolescencia, la película está grabada en un plano secuencia que sigue a los integrantes de una cocina durante la cena de Nochevieja. Sin embargo, Boiling Point retoma la historia varios meses después.

Hannah Walters e Izuka Hoyle en la nueva serie de BBC 'Boiling Point'

La serie fue creada por Philip Barantini junto al guionista de Hierve, James Cummings, y el propio Stephen Graham, en su debut como creador de una serie, rol que también tomó para Adolescencia.

Además, Boiling Point está protagonizada por Vinette Robinson (Sherlock), Hannah Walters (This Is England), el español Taz Skylar (One Piece), Steven Ogg (The Walking Dead) y Stephen Graham.

Desde su lanzamiento, la serie consiguió convertirse en un éxito, siendo comparada con otra popular serie también ambientada en una cocina, The Bear, y cosechando una aprobación del 100% en el portal de críticas Rotten Tomatoes.

De hecho, el consenso de dicho portal la calificaba como: "Un drama culinario con una tensión palpable que hierve bajo la superficie, Boiling Point genera una intensidad absorbente".

La miniserie Boiling Point está completa en la plataforma Movistar Plus+ mientras que su película precuela Hierve está disponible en Filmin. Por su parte, Adolescencia se encuentra dentro del catálogo de Netflix desde el pasado 13 de marzo.