Verónica Sánchez: "Tengo 47 años y es ahora cuando me están llegando los papeles más arriesgados de mi carrera"

Verónica Sánchez vive su particular Todo a la vez en todas partes. La actriz estrena este lunes 17, de marzo (23:00) La Favorita 1922. Se trata de una elegante propuesta que significa la primera colaboración entre Bambú y Mediaset España. Pero no sólo se le verá en Telecinco, puesto que también tiene en emisión Ángela, en Antena 3. Además, próximamente protagonizará la adaptación televisiva de Las hijas de la criada, la laureada novela de Sonsoles Ónega.

“Confieso que me da un poco de miedo que el público me vea en dos producciones a la vez. Me gustaría que piensen que es bueno que cambien de canal y me vuelvan a ver. Aunque eso da un poco de vértigo, siempre. Por un lado, pienso: ¡Qué alegría! Pero, por otro, temo que se cansen de mí”, comparte la actriz en un encuentro con los medios, entre los que estaba presente BLUPER, tras la rueda de prensa de presentación de la ficción de Mediaset.

En declaraciones previas, durante el rodaje, la actriz sólo tenía buenas palabras a cómo estaba viviendo la atmósfera de esta producción, que recrea un elegante restaurante del año 1922 en Madrid. “Tenemos un ambiente fabuloso. Es formidable volver a Telecinco con una producción así”, reconocía la que fuese la mítica Eva en Los Serrano.

Tráiler 'La Favorita 1922'

La sevillana encarna a la marquesa Elena de Valmonte, una mujer que huye de la capital andaluza junto con su doncella Cecilia (Raquel Querol), tras vivir un desafortunado accidente que las convierte en fugitivas en Madrid. Será allí donde conozca a Julio (Luis Fernández), el apuesto propietario del local que se convertirá en la oportunidad de Elena de cumplir su sueño: tener su propio restaurante.

Una producción inspirada en la vida de María Mestayer, marquesa de Parabere, quien fue una de las primeras gastrónomas españolas y conocida por su afamado libro La cocina completa, considerado una “biblia culinaria” para diversos autores sobre la gastronomía española.

Verónica Sánchez durante el rodaje del primer episodio de 'La Favorita 1922'. Mediaset

¿Cómo fue la primera toma de contacto con este proyecto?

Fue Josep quien llamó a mi representante y le dijo: ‘No quiero mandaros los guiones, quiero que Verónica venga a conocerme’. Y respondí: ‘De acuerdo, vamos a ver’. Entonces, llegué, subí a su despacho y me convenció, porque es un terremoto. Fue muy rápido. Me habló de la serie y, como es un tipo tan entusiasta, sólo pude decir que sí.

De ese encuentro, salí con seis guiones. Quería leerlos, porque había aceptado formar parte de un proyecto del que, realmente, no me había documentado. Supieron convencerme.

¿Y qué fue lo que te gustó de tu personaje?

Me encantó que fuera la historia de cinco mujeres. También me apetecía mucho hacer época. Había varios ingredientes que me gustaban dentro de las pinceladas que me dio el guion. Y me hace ilusión que sea una ficción para el abierto. Merecemos que estas producciones se vean en la televisión tradicional y no sólo en las plataformas.

El streaming está genial, pero creo que hay un público que sigue consumiendo televisión generalista y que se merece este tipo de propuestas. Ya cuando fui conociendo a mis compañeras, a los directores, al resto del grupo, se comenzó a generar ese grupo tal cómo se verá en la serie.

Si bien, el primer episodio tiene un carácter mucho más dramático, dado que es donde se desencadena todo. Pero luego, la serie se va yendo más hacia el humor y eso la hace más fresca. Eso también me apetecía mucho.

¿Cómo has vivido este rodaje de casi nueve meses rodando una ficción que tiene, de momento, dos temporadas y 16 episodios?

Nos ha salvado mucho la unión que hemos desarrollado entre nosotras. Efectivamente, han sido casi nueve meses estando en un plató donde apenas hemos visto la luz. Recuerdo que, en invierno, entrábamos antes de que amaneciera y salíamos ya después del atardecer.

Hubiera podido ser una experiencia muy claustrofóbica si no vas a trabajar con las ganas para ello. Por eso, aunque suene típico, era importante que nos llevásemos bien. Si todo ha funcionado, es porque nos comprometimos con ello. No quiero ser redundante, pero esa complicidad ha sido esencial para que nada estallase. Han sido muchas horas de rodaje al día, unas 11, con pocos exteriores. Se sentía el plató, pero podía ser claustrofóbico si no hubiera habido tan buena química en el equipo.

El estreno de La Favorita 1922 coincide con que está también en emisión otra serie que protagonizas, Ángela, que se ve en el prime time de Antena 3 los jueves. ¿Temes que estés viviendo una sobreexposición o lo ves como un regalo?

Ya, ¡qué pesada! ¿No? A ver, Ángela la estrenamos en atresplayer el verano del año pasado. No esperaba que se fuera a estrenar en abierto justo ahora. Me da un poco de miedo que la gente me vea en un canal y luego en otro. Da vértigo. Por un lado, pienso que qué alegría. Pero por otro, espero que no se cansen de mi cara.

Luis Fernández y Verónica Sánchez en una escena del primer episodio de 'La Favorita 1922'. Mediaset

Y vas a protagonizar la adaptación televisiva de Las hijas de la criada, la novela con la que Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta 2023. ¿Cómo estás viviendo la llegada de tantos proyectos? ¿Has hablado con Sonsoles sobre esta serie?

Sí. De hecho, estuve en Y ahora, Sonsoles para promocionar el estreno en abierto de Ángela y estuvimos hablando un poquito sobre el proyecto. Qué puedo decir. Estoy encantadísima porque tengo 47 años y cuando empecé en la profesión, con veintitantos, me decían que las actrices a partir de los 30 o 40 desaparecían.

Pero no está siendo así. Es más, es a esta edad cuando me están llegando los personajes más divertidos y arriesgados de mi carrera. Desde El embarcadero a Sky Rojo o Ángela. Por supuesto, me pasa también con La Favorita 1922. Estoy sorprendida y, a la vez, muy contenta de que este momento que está viviendo la ficción con los personajes femeninos lo esté viviendo tanto yo como el resto de mis compañeras.

¿Te da miedo pensar que esta racha se termine?

En esta profesión convivimos todos con eso. Tenemos ese vértigo y eso no tiene nada que ver con la edad. Siempre sabes que puedes vivir un momento donde tienes bastante éxito y eso crees que te va a generar trabajo. Pero, en la mayoría de las veces, lo que provoca es que tengas ganas de descansar de ti mismo, aunque sea un rato.

Entonces, haces un proyecto que tiene mucha repercusión, pero, a lo mejor, pasan meses sin que suene el teléfono. Comienzas a pensar que se han olvidado de ti. Ese momento ocurre varias veces en esta carrera. Por eso, creo que, en esta profesión, hay que tener mucha tolerancia hacia el fracaso, mucha paciencia. Incluso cuando te puede ir bien, mantenerte puede implicar que haya meses de parón. También hay que ser consciente de que puede que te rechacen en un casting, que no te vean para el papel.

Por eso, si no se tiene tolerancia al fracaso, es mejor dejarlo. He pasado momentos duros de parones entre proyectos y sé que son gajes del oficio. Pero nadie está libre de eso en esta profesión. También está que estrenes varios proyectos a la vez, pero que los hayas rodado en distintos años incluso. En el caso de La Favorita 1922 y Ángela, hubo un lapso de ochos meses entre ambos.

Ya no es extraño encontrar papeles protagonistas para mujeres de más de 40 años. ¿Crees que está habiendo un cambio de paradigma en la industria?

Sí, por supuesto. Es más, que mi carrera sigue en pie es un ejemplo de ello. Antes, los papeles para mujeres de cierta edad significaban que debían acompañar al personaje masculino, a seguir su historia. Desde hace unos años, se empiezan a escribir personajes femeninos que son los que generan la historia. Eso es un cambio de paradigma enorme.

Hay también un público que responde positivamente a ello, así como una mayor cantidad de mujeres guionistas, directoras y productoras dentro de la industria. Se empiezan a contar no sólo historias para mujeres, sino con protagonistas femeninas cuya trama no tiene por qué tener como público objetivo solamente al público femenino. Lo mismo, es un thriller sobre asesinatos en serie y da la casualidad de que el personaje principal es una mujer detective. Eso, afortunadamente, está pasando.

Sobre cambio de paradigmas, también está sobre la mesa el de los hábitos de consumo del público. ¿Crees que las series ya no están hechas para la televisión y que la gente se ha acostumbrado a verlas de un tirón en las plataformas?

Creo que hay varias generaciones de público. Quizás la más joven no sabe lo que es estar un día a la semana comprometida con una serie, en lo referente a estar pendiente de una hora para verla en un canal generalista. De hecho, la mayor parte de esa generación consume las series en sus móviles.

Verónica Sánchez en una escena del primer episodio de 'La Favorita 1922'. Mediaset

Pero también está mi generación, que hemos vivido esa transición y hemos tenido ambos sistemas. Podemos comprometernos a ver una producción en su emisión lineal o verla en la plataforma cuando mejor nos venga. También está la generación de mis padres, que lo del streaming se les hace un mundo.

Al final, público hay. Creo que está muy bien que se apueste por una emisión de este estilo, que no todo sea para plataformas. Es como un regreso a ese producto más familia, que puede sentar a varias generaciones a la mesa, que parece ser algo que se nos ha olvidado. Ahora, lo normal es que cada uno siga su propia serie, que ya no se vea en familia, sino cada uno en su portátil, en su móvil o en su tablet.

También volver al abierto significa estar pendiente de los datos de audiencia. ¿Tú cómo llevas eso? ¿Habías olvidado sentir esa presión?

Sí, se me había olvidado ese vértigo. Claro que estaré pendiente. Aunque no me obsesione, sí que me preocupa más al inicio, porque es cuando más te la sueles jugar. Las cifras de los cuatro primeros capítulos son fundamentales. Dependiendo de ellos, se suele ver si hay continuidad o no. El primer mes es el más crítico.

Bueno, también en este tema, la cosa ha cambiado. Es decir, si una serie no da buenos datos de audiencia, puede tener una segunda vida en el streaming que le haga triunfar. Está el caso de La casa de papel o como pasó con Toy Boy, que tuvo otra temporada tras la buena acogida que tuvo en Netflix.

Exacto, ahora las cosas son diferentes. Por ejemplo, el caso de Ángela. Se estrenó en Atresplayer, donde me consta que ha tenido buenos datos. Ahora, se emite en abierto. No sé si le irá mejor o peor que en la plataforma. Al final, todo depende de muchos factores. No lo sé, también hay que tener en cuenta contra quién compites ese día. Lo mismo, te toca enfrentarte a un reality de éxito o te toca partido de fútbol. Al final, estás siempre en la cuerda floja.