'Directo a la gente', un "engendro informativo" para María Escario: el programa de TVE pincha en audiencia

TVE ha visto pinchar su apuesta para el prime time de un especial de Directo al grano, con Marta Flich, Gonzalo Miró y Jesús Cintora al mando. El programa, anunciado sorpresivamente y que ha generado polémica por ser un espacio ‘externalizado’, se ha estrellado con un paupérrimo 6,9% de share y 602.000 espectadores, siendo la cuarta opción de la noche.

Según los datos de Kantar Media, ofrecidos por las consultoras Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’, se queda por detrás, inclusive, del cine en Cuatro. La emisión de El último desafío logró un 7,9% de share y 823.000 televidentes.

El espacio ha estado producido por Big Bang Media (The Mediapro Studio) y La Osa Producciones, las mismas compañías de Directo al grano y Malas lenguas. El espacio ha abordado recientes temas de actualidad relacionados con la intervención de Estados Unidos en Venezuela y su interés por hacerse con Groenlandia.

Dado que ha sido un especial con especial enfoque informativo, profesionales de RTVE y sindicatos se han alzado contra el especial.

“Desde CCOO rechazamos de manera rotunda la decisión de la Dirección de RTVE de emitir esta misma noche en prime time un especial informativo sobre la situación que marca la agenda política y social”, expresaba en un comunicado el gremio.

Marta Flich, Jesús Cintora y Gonzalo Miró en 'Directo a la gente'. RTVE

“Básicamente se limitará a lo ocurrido en Venezuela esta semana. Todo ello elaborado al margen de los Servicios Informativos de la Corporación”, proseguía.

Dado el fiasco, otra profesional de la casa ha cargado contra la producción, recordando también su discreto dato de audiencia. Se trata de María Escario, uno de los rostros veteranos de la Corporación.

“Directo a la gente, el último ‘engendro informativo’ elaborado por productoras privadas en contra la ley de RTVE obtiene un pobre 6,9% de share”, expresaba en su cuenta personal de X.

El ESTRENO en prime time del especial #DirectoALaGente firma un 6.9% de share y congrega una media de 602.000 espectadores



🎯 Más de 4.8 millones de espectadores conectaron en algún momento con el especial en @la1_tve #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/dQjJ32iJIi — Dos30' (@Dos30TV) January 10, 2026

Ante el comentario de un internauta, Escario ha recordado los propios estatutos de la Corporación pública. “Ley de RTVE. Artículo 5: la Corporación RTVE no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos y de aquellos que expresamente determine el mandado marco”, argumentaba.

.#DirectoalaGente el último “engendro informativo” elaborado por productoras privadas en contra de la ley de @rtve obtiene un pobre 6’9 de share. — María Escario (@maria_escario) January 10, 2026

Por supuesto, la comunicadora no dudaba en aplaudir las cifras de audiencia que está teniendo La 1 en la actualidad. “Soy la primera en celebrar las excelentes audiencias de RTVE. Pero al César…”, compartía.

El líder de la noche fue Antena 3 con la primera gala de la séptima edición de El desafío. El programa ha obtenido el primer puesto con un 17% de cuota y 1.578.000 seguidores. La segunda opción fue De viernes, con un 10,7% de share y 870.000 espectadores.