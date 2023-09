Julian Iantzi: "Cuando me preguntan si me aburro de 'El Conquis', les digo: 'Esta es mi oficina. ¿Cuál es la tuya?'"

Siempre he dicho que mientras haya trabajo en ETB, mi familia y mi casa están ahí. He hecho muchas cosas, pero profesionalmente ir a otros sitios también es enriquecedor. Cuando arranqué en Madrid, lo primero que hice fue Brainiac en Cuatro. Fue una temporada en la que no tenía trabajo y me planté en Madrid para tocar puertas. Fue curioso porque, cuando me llamaron, yo me había comprometido con ETB para hacer El Conquistador. No tenía nada firmado, pero me había comprometido. Me llamaron de la productora y les dije que había dado mi palabra. Así que me preguntaron que cuando volvía de Patagonia para ya poder hacerlo.