Rifirrafe entre Aurelio Manzano y Makoke por la ruptura de Adara y Bosco en 'Fiesta': "A ella le convenía"

Finales de agosto ha dejado una de las últimas rupturas del verano, la de Adara Molinero y Bosco Blach Martínez-Bordiú. La televisiva hacía oficial a través de sus redes sociales. Aunque ha querido aclarar que el rompimiento se ha producido en buenos términos, enviándole un mensaje a Makoke durante la emisión de Fiesta de verano este pasado sábado 2 de septiembre. Precisamente, en este magacín, la ex de Kiko Matamoros tuvo un fuerte rifirrafe con Aurelio Manzano sobre esta separación.

Tras mostrarse unos comentarios en redes de la televisiva y unas declaraciones en las que la de Alcobendas en la que declaraba que Bosco “es una persona maravillosa” y que le deseaba “lo mejor”, la subcampeona de Supervivientes 2023 se puso en contacto con Makoke para recalcar que el fin de la relación ha sido en buenos términos. “Ya no estamos juntos desde hace bastante, no nos vemos desde hace casi un mes. Me quedo con el cariño que le tengo. Estamos en momentos totalmente diferentes, no pudo ser y no pasa nada”, le escribía a la ex de Matamoros.

Palabras que no convencieron a parte de la mesa de debate. El primero en opinar fue Aurelio Manzano, quien no dudó en generar polémica en la tertulia. “Mira, lo que comienza mal, termina mal”, empezaba a compartir el periodista. Rápidamente fue interrumpido por Makoke. “¡Pero por qué va a terminar mal!”, exclamaba la exmodelo. “Cuando estábamos haciendo los debates de Supervivientes, en esa esquinita [del plató], ya yo dije que esto había comenzado mal porque ella estaba con él porque, simplemente, le venía bien en ese momento para el concurso”, argumentaba el venezolano.

Sus palabras despertaron la indignación de la mesa, con Makoke y Belén Rodríguez en contra de sus argumentos. “Pero, ¡qué tontería!”, dijo molesta la ex de Matamoros. “Eso es mentira y te voy a explicar por qué. España se entera de que Adara y Bosco están juntos el último día del reality. No lo sabía nadie”, le contradecía Belén Ro a Manzano, quien negaba también estas afirmaciones. “Ella se comienza a acercar a Bosco tras la primera vez en la que es salvado, ¿o no?”, le replicaba el periodista, dividiendo al público entre los que apoyaban sus palabras y los que no.

“En todo el concurso, Bosco estaba detrás de ella y ésta ni lo miraba. Fue tras salvarse él cuando accedió”, concluía Manzano. “¡Anda ya!”, volvía a exclamar Makoke. Finalmente, Frank Blanco intervino, para pasar ya a otro tema de actualidad. “Bueno, ya está. Ya está. Nos quedamos con lo que ha dicho Adara, eso de que se queda con el cariño que le tiene”, decía antes de ser interrumpido por Belén Ro, quien predice que habrá bronca tras la ruptura y que será un ‘episodio’ que se verá este otoño.

“No te quedes con eso. Las cosas nunca acaban tan bien. Habrá movida, seguro. Esto no va a acabar bien, ya te lo digo como vidente”, decía Rodríguez antes de pasar a otro tema de actualidad.

