Adara rompe su silencio sobre su ruptura con Bosco Martínez-Bordiú en 'Fiesta' para aclarar ciertos puntos

Este verano ha sido uno marcado por las rupturas sentimentales. Uno de los últimos rompimientos en conocerse ha sido el de Adara Molinero y Bosco Blach Martínez-Bordiú. Fue el pasado 30 de agosto cuando hizo público que ya no estaba unida sentimentalmente con el ganador de la edición 2023 de Supervivientes. La separación se produjo apenas dos meses después de finalizar el reality. Tras comentarse los posibles motivos, la de Alcobendas quiso aclarar ciertos puntos en Fiesta de verano.

En su cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter), la subcampeona de Supervivientes revela su recién estrenada situación civil. “Estoy soltera. Hay anécdotas que no lo superan. Lo bueno marca, es normal”, escribía la hija de Elena Rodríguez. De esta forma, se explica los extraños movimientos e indirectas que se vieron en las cuentas de redes tanto de la televisiva como del sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú, en la que compartió unas imágenes de Supervivientes de cuando ambos tenían una mala relación, con el subtítulo de “amores reñidos”.

Lejos de polémicas, ambos han querido mostrar que la ruptura se ha producido en buenos términos. “Es una persona maravillosa y le deseo lo mejor. Me quedo con el cariño que nos tenemos después de estos cuatro meses”, declaraba la televisiva cuando era preguntada por los medios mientras caminaba por las calles de Madrid.

Aunque las indirectas de Adara parecían acusar a una supuesta inmadurez emocional del hijo del empresario y la aristócrata. Sin embargo, la propia Molinero quiso aclarar los motivos de su ruptura con Bosco en el magacín de Unicorn Content, enviándole un mensaje directo a Makoke, presente en la mesa de debate. “Ya no estamos juntos desde hace bastante, no nos vemos desde hace casi un mes. Me quedo con el cariño que le tengo. Estamos en momentos totalmente diferentes, no pudo ser y no pasa nada”, le dijo la televisiva a la ex de Kiko Matamoros.

Ambos ya no se siguen en redes y, tal y como ha confirmado Adara a través de ese mensaje que recibió Makoke en directo, la ruptura se produjo a inicios de agosto. Aunque buena parte de las publicaciones que había compartido en las que derrochaban su amor han desaparecido, otras sí que se mantienen, como las publicadas el 8 de julio en sus vacaciones junto con otros amigos como Jonan Wiergo en una escapada que hicieron a Zamora.

