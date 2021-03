‘Salvame’ sube medio millón de espectadores con la expectación de su documental bomba

Noticias relacionadas No solo Kiko Rivera: las otras cámaras ocultas de Telecinco con famosos cobrando en negro

Desde primera hora de la tarde, Sálvame cebó una bomba informativa que, presuntamente, cambiaría la historia de la prensa rosa tal y como la conocíamos, pues rompería “25 años de mentira”. En el tramo final de Sálvame Tomate se desveló un tráiler de una nueva serie documental, titulada Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Esa forma de cebar funcionó, y así, Sálvame Tomate logró un 19,8% 2.784.000 espectadores espectadores, medio millón más que en la entrega del lunes, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación.

Las distintas ediciones de @salvameoficial en @telecincoes registraron ayer los siguientes resultados:



🍋 (13.2% de cuota y 1.529.000 espectadores)

🍊 (18% de cuota y 1.823.000 espectadores)

🍅 (19.8% de cuota y 2.784.000 espectadores) #Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/fgCAjyqvGd — Barlovento Comunicación (@blvcom) March 17, 2021

Su principal competidor, Pasapalabra, no resultó especialmente herido. El concurso de Roberto Leal anotó un 23,4% de cuota y 3.311.000 espectadores, logrando ser el programa no informativo más visto del día, y uno de los únicos tres programas de la jornada en superar la barrera de los tres millones, junto a Antena 3 Noticias 2 (20,6% de cuota y 3.456.000 espectadores) y El Hormiguero (18,9% de cuota y 3.273.000 espectadores).

#Audiencias I



Buenos días@antena3com es la TV líder del martes (16%) y del prime time (18,8%)



Logra, un día más, LO+VISTO de la TV:@A3Noticias 2: 3.456.000 y 20,6%@PasapalabraA3: 3.311.000 y 23,4%@El_Hormiguero: 3.273.000 y 18,9%



Líderes y únicos por delante de los 3 M pic.twitter.com/2rCkEan6gL — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) March 17, 2021

Antena 3, además, vuelve a ganar la guerra de novelas turcas. Y es que el episodio de Mujer anota un 19,8% de cuota (su máximo mensual) con 2.271.000 espectadores.

Telecinco ha dejado de emitir en la noche del martes La isla de las tentaciones: Hay más imágenes, y dedicó su prime time de lleno a un nuevo episodio de Love is in the air. Logra captar la atención del 12,5% de la audiencia con 1.577.000 espectadores. Con este nuevo horario, el programa baja 0,8 puntos en cuota, pero sube 149.000 espectadores.

En La 1, La Noche D tuvo a Javier Cámara, James Rhodes, Ernesto Sevilla, Pablo Chiapella, Eva Isanta, Daniel Guzmán y María Castro como invitados, y hablaron sobre los colegas. El espacio de Dani Rovira sube ligeramente hasta el 9,6% de cuota con 1.074.000 espectadores.

En La 2, Cachitos de Hierro y Cromo despedía su temporada con un 3,6% y 624.000 espectadores, en una entrega dedicada a repasar lo mejor del programa. A continuación, Un país para escucharlo también se despedía, con un 2,2% y 302.000 espectadores.

En el punto de mira, en Cuatro, ofreció un programa titulado Barcelona, ciudad al límite, y ha hablado de los disturbios en la capital catalana. Logra un 4,6% con 605.000 espectadores de media.