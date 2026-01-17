Carlos Latre: "Mi decisión de irme de 'Tu cara me suena' fue absolutamente sopesada. Estoy donde quiero estar"
BLUPER entrevista al popular humorista, que acaba de debutar como jurado de 'Got Talent España' en su undécima edición en Telecinco.
Carlos Latre está feliz. Contento. El carismático imitador debutó el sábado pasado como jurado de Got Talent España (22:00), un programa que le ha permitido "ampliar el registro" que venía demostrando en Tu cara me suena.
"Es un Latre diferente, más maduro y evolucionado", dice a BLUPER.
Got Talent es el segundo gran proyecto que tiene el humorista tras su salto desde Atresmedia hace año y medio. Y lo cierto es que no se arrepiente, pese a que las audiencias no acompañaron a Babylon Show, formato que lo intentó en el access en plena batalla entre Motos y Broncano.
"Mi decisión fue absolutamente sopesada y decidida", responde cuando se le pregunta por su salida de Tu cara me suena, el formato de su "vida" tras Crónicas Marcianas. "Yo estoy donde quiero estar. Volvería a estar aquí una y mil veces si me lo volvieran a ofrecer".
Latre, a quien le apetecería hacer un "programa de variedades" al estilo Polònia o Crackòvia, insiste en que faltó "paciencia" con Babylon Show: "Sigo pensando en que tenía razón de ser y que el tiempo nos hubiera puesto donde nos tenía que poner".
¿Qué tal ha ido la novatada de esta primera edición en Got Talent?
¡Bendita novatada, que todas sean así! Lorena y yo hemos aterrizado con mucha naturalidad, como si lleváramos toda la vida aquí. Risto, Paula y todo el equipo nos han recibido muy bien.
Comentabas en la rueda de prensa que estabas anclado como juez de imitaciones y que en este programa has podido abrir el abanico. ¿Te lo esperabas así?
Estaba encantado en Tu cara me suena. Después de Crónicas Marcianas, es el formato de mi vida. Yo tengo una cabeza como muy global, y a mí me atraía mucho que Got Talent es una marca internacional: se ve en todo el mundo y vienen disciplinas de todas las partes de planeta. Eso era muy guay.
Efectivamente, me permitió ampliar el registro porque yo tengo formación de teatro clásico, de baile, de lírico... Además, he hecho muchísimo la coña de que sabía de todo, hasta de acrobacias. Es un Latre diferente, más maduro y evolucionado. Ha sido muy divertido.
El hecho de estar en un programa diferente, ya te marca dinámicas diferentes. Ha sido muy guay reencontrarme con Risto después de 20 años; Paula es amiga; a Lorena la conozco desde toda la vida, y a Santi, ni te digo, nos conocemos desde la época de La Cubana.
¿Y como ha sido volver a coincidir con Risto en la que es, su last dance como jurado?
A Risto lo conozco desde El invento del siglo [programa que emitió Antena 3 en 2006], antes de OT, cuando él era más publicista que entertainer y presentador. De él me llevo un respeto profesional increíble y un aprendizaje. Es un animal televisivo.
Carlos, ¿cómo estás en Mediaset? ¿Estás contento de que te hayan colocado en uno de los programas que mejor funciona en Telecinco?
Estoy encantado. Estuve en su día, he seguido estando y estaré. Espero estar mucho tiempo. Antes me preguntaban sobre la decisión de dejar un buque insignia como era Tu cara me suena o El Hormiguero, o Atresmedia. Pues oye, era una apuesta. Fue un salto grande. Y lo seguiría haciendo una y mil veces.
¿Tu participación en Got Talent formaba parte del acuerdo en el fichaje?
Sí, ya estaba preestablecido. Cuando vine a Mediaset, ya estaba la idea de hacer Got Talent. Era un aliciente más, porque me hacía mucha ilusión. Teníamos también Babylon Show, que no funcionó, pero seguimos haciendo muchas cosas en Mediaset.
¿Te seguirá picando ese gusanillo cuando llegue Tu cara me suena?
Hice una entrevista en TV3 con Ángel Llácer que se sacó absolutamente de contexto. Yo dije que a Tu cara me suena volvería cada día, pero con mis compañeros, por mi jurado, mi gente... Y seguiría volviendo cada día a estar con mi gente.
Mi decisión fue absolutamente sopesada y decidida. Yo estoy donde quiero estar. Y volvería a estar aquí una y mil veces si me lo volvieran a ofrecer.
¿Cómo lo ves ahora Tu cara me suena?
Lo veo con cariño, pero como espectador. Lo disfruto muchísimo porque es un gran programa. Tu cara me suena será uno de los pilares más importantes de mi vida, pero como dice el gran Sabina: 'Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver'.
Las etapas se abren y se cierran, y la de Tu cara me suena ha sido maravillosa. Que en el futuro pueda volver en alguna ocasión a visitar y ver, eso es seguro. Pero estoy donde quiero estar.
¿Ha habido algún cruce de mensajes con Flo? Porque, al final, os habéis intercambiado.
Somos hermanos. Con Flo es una de las personas que mejor me llevo de la televisión. Nos conocemos desde que él acababa Mississippi y yo empezaba Crónicas Marcianas hace 26 años. Es de los amigos que tengo en la profesión. Nos hemos mandado miles de mensajes de amor y cariño. Lo quiero mucho. Me ha hecho mucha ilusión que fuera él quien me sustituye, y a él, que lo haga yo en Got Talent.
¿Qué otros proyectos tienes con Mediaset? ¿Qué te gustaría hacer?
Hicimos El rey del mando que era un especial que se alargó porque funcionó muy bien, y hemos hecho los especiales de fin de año en el mismo formato.
A mí me gustaría hacer entretenimiento. Me encantaría hacer un gran programa de variedades, de actualidad y de humor, al estilo de Polònia o Crackòvia de sketches. Me gustaría que el humor volviera a la televisión.
Somos muchos los que hacemos comedia, pero hay pocos programas de humor. En un momento en el que la sociedad está absolutamente crispada, hay que quitarle hierro a todo.
¿Sigues proponiendo a la casa formatos como productor?
Sí, seguimos hablando constantemente. Y no sólo conmigo, sino con otros formatos que tenemos como productora, y no sólo para Mediaset, sino para digital. Tengo muchas ganas de hacer cosas.
¿Un formato para el access?
Mediaset está en un momento que está encontrando su propio camino. Cuando llegué aquí sabía adónde llegaba y en el momento que lo hacía. La televisión es muy efímera, pero también tiene mucha capacidad de transformación.
El desierto que pasó Atresmedia o TVE hace unos años, lo está pasando Mediaset. Y eso pasará y Mediaset volverá a ser lo que era. La televisión, por suerte o por desgracia, da muchas oportunidades y estoy convencido de que solo la paciencia nos volverá a poner donde estábamos.
¿Faltó paciencia con Babylon Show?
Sí. Es algo que he explicado abiertamente. En la televisión general falta paciencia. Nos ponemos nerviosos, pero entiendo también que, al final, lo que manda es la publicidad y tenemos un input que debe ser inmediato. Babylon se podía haber hecho más con más tiempo.
También llegabas en un momento donde todo el foco estaba en la lucha entre Motos y Broncano. ¿Qué lectura haces echando la vista atrás?
Yo sigo pensando en que el programa tenía razón de ser y que el tiempo nos hubiera puesto donde nos tenía que poner. Cuando llegué a Mediaset, este resumen ya lo hice: 'El foco va a estar en Broncano y Motos, y eso nos tiene que dar tiempo para poder madurar'. Pero al final las audiencias y la publicidad mandan.
Con el tiempo, Motos ha demostrado ser un trasatlántico. Broncano es alguien nuevo, fresco y que va a estar ahí un día arriba y abajo. Y nosotros podríamos haber sido una tercera, segunda, pero con mucho tiempo porque realmente empezábamos muy de abajo. Creo que hubiéramos estado ahí.