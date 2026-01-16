'No somos nadie', cancelado en TEN tras perder a los rostros más icónicos de 'Sálvame': la fecha de su adiós

De nuevo se cierra un ciclo para el 'universo Sálvame'. La Osa Producciones Audiovisuales ha anunciado la cancelación de No somos nadie, el programa vespertino de TEN. La productora insiste en que ha sido una decisión tomada en consenso con la cadena.

El espacio finalizará su emisiones el próximo viernes, 30 de enero. "Este cierre de ciclo responde a la voluntad de ambas partes de evolucionar hacia nuevos proyectos", explica La Osa mediante comunicado.

Al parecer, la cadena propiedad del grupo Secuoya quiere centrarse en "contenidos de 'factual crime', el género que constituye el eje central de su identidad".

El texto que la compañía ha hecho llegar a los medios desliza que La Osa y Ten continuarán explorando nuevos programas en común, que contemplen "diferentes franjas horarias" más allá de la tarde.

"En este sentido, ambas empresas están analizando diferentes opciones y formatos que permitan a TEN seguir incorporando contenidos en directo de actualidad y entretenimiento, siempre bajo la premisa de la innovación y la adaptación a las demandas actuales de la audiencia".

🐻DECLARACIÓN OFICIAL sobre el final del programa NO SOMOS NADIE en @TENtv y @CanalQuickie el próximo 30 de enero pic.twitter.com/5y1izRxd4B — LA OSA (@laosatv) January 16, 2026

En el comunicado, La Osa asegura que "se abre una etapa de madurez empresarial que la productora afrontar con la voluntad de explorar nuevas narrativas, impulsar formatos adaptados a la demanda de los espectadores y seguir contribuyendo al crecimiento del sector audiovisual".

Cabe recordar que La Osa es la responsable de dos de los puntales de la actualidad en Televisión Española: Directo al grano, con Marta Flich y Gonzalo Miró, y Malas lenguas, con Jesús Cintora.

Tras el fracaso de La familia de la tele en La 1, una vez pasado el verano, TEN estrenó No somos nadie, aunque con significativas ausencias. Ni Víctor Sandoval, ni Chelo García-Cortés formaban parte de la plantilla, y Lydia Lozano volvía a Telecinco para participar en ¡De Viernes!.

Kiko Hernández acudió un día al 'pisito' de Las Tablas, aunque nunca llegó a ser colaborador oficial del programa. Belén Esteban protagonizó una dramática despedida para enfrascarse en las grabaciones de Top Chef, cuyo estreno es inminente en La 1.

El pasado miércoles, en la presentación del formato, la de Paracuellos confirmó que iba a tomarse "un año sabático" para disfrutar de los suyos, si bien tendría alguna aparición puntual en televisión.

Kiko Matamoros fue el último en abandonar el barco. Antes del parón del programa por Navidad, el ex de Makoke decidió dejar de colaborar por estar viviendo "situaciones inasumibles e inaceptables". Pronto se supo de su próximo proyecto: un canal de YouTube junto a su compañero Kiko Hernández, Los Kikos TV.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.