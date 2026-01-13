"Como diría mi madre, no me vais a grabar más" y otros 6 titulares que deja el primer vistazo a 'Decomasters'

"¿A quién no le gusta la decoración?". Con esta frase arranca el avance de Decomasters, una de las primeras grandes bazas de Televisión Española para este 2026 y cuyo estreno es inminente.

Esta promoción, de 4 minutos de duración, ya deja entrever que el programa presentado por Patricia Montero no se limitará solo a "revolucionar la decoración y el interiorismo".

Además de eso, el espacio supone para los famosos una ventana amable para abrirse en canal y confesarse sobre su vida privada. Una nueva forma de corazón en toda regla.

Como MasterChef Celebrity o Maestros de la costura Celebrity, ambos formatos producidos también por Shine Iberia, este tipo de programas se han convertido en el mejor escaparate para los rostros conocidos. Un 'plató' donde hablar hasta donde quieran y sin preguntas incisivas.

Este primer vistazo a Decomasters combina momentos de diversa índole: no pocas risas, serias dificultades en la construcción de la casa y confesiones personales.

⭐️ Si puedes soñarlo, puedes decorarlo ✨

Primeras imágenes del nuevo talent de decoración #DecoMasters

Muy pronto estreno en @La1_tve de @rtve

Presentado por Patricia Montero, con Lorenzo Castillo y Marta Riopérez como jueces pic.twitter.com/pe2Rmw20mJ — DecoMasters (@decomasters_es) January 9, 2026

1. "Carlo no quiere hablar del pasado"

Uno de los fichajes más sorprendentes del programa de TVE es el de Mar Flores y Carlo Costanzia. Madre e hijo se embarcan en esta aventura para demostrar que los rumores de su tirante relación son solo eso. Rumores.

"Mi hijo mayor no quiere hablar de nada del pasado y me parece injusto", lamenta la exmodelo, que en 2025 publicó sus memorias contando abiertamente los episodios de maltrato por parte del padre de Carlo, Carlo Costanzia di Costigliole.

Mar Flores y Carlo Costanzia, en 'Decomasters'. RTVE

2. "Un machaque continuo"

Entre ladrillo y ladrillo, Isa Pantoja ha tenido tiempo de sincerarse sobre su primera maternidad. "Me quedé embarazada súper joven, tenía 17 años. Eso fue un machaque continuo que no me deja avanzar en la vida".

En la promo puede verse a Asraf Beno, su pareja, sin poder contener las lágrimas. En efecto, el temprano embarazo de la hija de Isabel Pantoja, que se hizo público en cuanto ella cumplió los 18, acaparó todo el foco mediático.

3. "Una hija es una hija"

En determinado punto del vídeo, la hija de la tonadillera y La Terremoto de Alcorcón comparten confesiones sobre los conflictos que Isa ha tenido con su madre.

"Una madre es una madre", dice la 'vedette', e Isa le pide comprensión, intentando que la cantante se ponga en su lugar: "Y una hija es una hija".

Y es que la joven ha señalado varias veces que desde niña sintió diferencias en el trato respecto a su hermano Kiko por ser adoptada. Así como que su abuela, 'Doña Ana', nunca la aceptó del todo.

4. "El 'cuchi cuchi' está sobrevalorado"

"Yo siempre estoy pensando en hacer el 'cuchi cuchi", acepta Flores, en unos instantes más distendidos del trabajo, un comentario al que se suma su compañera Lucía Dominguín.

Sin embargo, Samantha Vallejo-Nágera está en desacuerdo, en una de las pocas ocasiones en las que se ha visto hablar a la chef de temas tan íntimos: "Yo pienso que el 'cuchi cuchi' está un poco sobrevalorado".

5. "¿Cómo te sedujo el diablo?"

Si algo une a Antonia Dell'Atte y Mar Flores es que ambas han ofrecido su testimonio de maltrato. La primera, aunque llevaba años y años denunciando los malos tratos de su ex, consiguió que despidiesen a Alessandro Lequio de Mediaset en noviembre.

"¿Cómo caíste en la seducción del diablo?", le pregunta la italiana a su compañera sobre Carlo Costanzia padre, que, por el contrario, sí que ha acudido a ¡De Viernes! para contar su versión de los hechos.

La Terremoto se enfada y tira una valla en 'Decomasters'. RTVE

6. La 'kale borroka'

Por momentos, Decomasters ha puesto al límite a prácticamente todo el elenco. Hasta a La Terremoto de Alcorcón, a la que pocas veces se le ha visto perder los nervios en televisión.

El carácter afable de Pepa Charro desaparece unos segundos en esta promo, cuando la actriz se enfada y propina una patada a una valla. "Ay, por favor. La 'kale borroka", exclama uno de los miembros del jurado.

7. "No me vais a grabar más"

Como se decía unas líneas más arriba, el avance de Decomasters muestra momentos de humor y emotivos casi a partes iguales, pero también mezcla ambos 'géneros'.

Isa Pantoja, en la promoción de 'Decomasters'. RTVE

El mejor ejemplo vuelve a ser Isa Pantoja, que llora desconsoladamente y huye de la cámara. Entonces, suelta: "Como diría mi madre, no me vais a grabar más".