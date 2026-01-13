Ana Rosa, sobre Sánchez y la vivienda: "Construye más anuncios que ladrillos y más expectativas que soluciones"

Ana Rosa Quintana y Pedro Sánchez, en un fotomontaje de BLUPER. Mediaset España y EFE

Tras celebrar este lunes su 70 cumpleaños, Ana Rosa Quintana ha arrancado este martes, 13 de enero, con fuerza. Con un crítico editorial poniendo el foco en el decreto de vivienda anunciado por Pedro Sánchez.

La propuesta se sostiene en tres pilares. El primero, una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que renueven contratos sin subir el alquiler, para compensar lo que dejarían de ganar en un mercado tensionado.

El segundo y el tercero ponen el foco en los alquileres de temporada y por habitaciones. El Gobierno de España quiere limitar ambos modelos porque los considera, en muchos casos, "fraudulentos".

Pues, bien, a juicio de la presentadora de El programa de Ana Rosa, "Moncloa ha viajado en el tiempo hasta 1989". Sánchez se ha puesto las hombreras, el pelo cardado y el Walkman para anunciar una propuesta de hace 40 años".

"La Operación Campamento, una idea que surgió cuando Leguina era presidente en Madrid y planteó la reutilización de estos terrenos militares para construir vivienda. Aquel año no existían los móviles y se escuchaban los discos en vinilo", ha proseguido Quintana.

Ana Rosa Quintana, en su editorial de este martes. Mediaset España

Como ha expuesto la conductora de Telecinco, "desde 1989, la Operación Campamento ha resucitado más veces que Chanquete, pero con menos emoción".

"Una medida sin calendario y sin financiación clara. La otra propuesta del Gobierno en materia de vivienda es de hace un año. Se trata de una tomadura de pelo. No lo digo yo, lo dicen sus socios de Sumar, y también lo dicen Podemos, ERC y Bildu", ha señalado Ana Rosa.

Además, Quintana ha recordado que un día como hoy, 13 de enero, hace justo un año, Sánchez "anunció 12 nuevas medidas para fortalecer el derecho a la vivienda asequible". "Un año después el presidente propone las mismas medidas. Incentivos fiscales para los caseros".

La comunicadora ha denunciado en el formato de Unicorn Content que aún no se haya construido "ni una sola vivienda pública". "Nunca España había tenido tantas viviendas invisibles", ha reconocido.

Ana Rosa Quintana, en su editorial de este martes en 'El programa de Ana Rosa'. Mediaset España

"En el acto de ayer, Sánchez llevaba el chaleco reflectante de candidato, aunque hasta 2027 no son las elecciones, según dice. El principal problema de los españoles se ha convertido en un acto electoral en el que no hubo ningún invitado ajeno a Moncloa, con el ministro de Justicia y el candidato socialista por Madrid presentes mientras una grúa demolía edificios".

Esta imagen es "una metáfora de la legislatura". "En el Monopoly de Moncloa, todo se reduce a eso: no construir casas, sino anunciar casillas para desgravar que nunca van a desgravar porque no tiene apoyo ni de sus socios para aprobar la medida", ha comentado.

Ana Rosa Quintana ha lamentado que la población joven siga "sin poder emanciparse", mientras "los alquileres alcanzan cifras de récord y el acceso a la vivienda digna se convierte en un lujo de minorías".

"Pero el Gobierno sigue jugando su partida. Construye más anuncios que ladrillos y más expectativas que soluciones. En definitiva, castillos en el aire", ha sentenciado.