Samantha Vallejo-Nágera rompe su silencio tras su salida de 'MasterChef': "Nos volvemos a ver muy pronto"

La noticia saltó este domingo, 11 de enero, sorprendiendo a propios y extraños. Samantha Vallejo-Nágera abandonaba MasterChef tras 13 años como jurado. Marta Sanahuja, la influencer culinaria Delicious Martha, le toma el relevo en la terna que formaba con Jordi Cruz y Pepe Rodríguez.

Desde que RTVE adquiriera los derechos en 2013, el formato de Shine Iberia había experimentado contadas modificaciones. La primera, en 2018, cuando Eva González dejaba de presentar el talent show para marcharse a Atresmedia y hacer lo propio en La Voz.

La segunda, la que se hizo oficial este mismo domingo, la salida de la juez. Sanahuja será su sustituta, una chef y creadora de contenido con más de 5 millones de seguidores entre Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y YouTube.

Ha sido este lunes, 12 de enero, cuando Vallejo-Nágera ha dado sus primeras declaraciones tras su salida de MasterChef. Lo ha hecho mediante un comunicado en el que ha reconocido tener "solo buenas palabras" para uno de los espacios más veteranos de La 1.

"Después de 13 años como jurado de MasterChef, solo tengo buenas palabras para el programa. Tanto de agradecimiento, como de cariño por cada una de las personas que han pasado durante tantos años por él", empieza diciendo Samantha.

Samantha Vallejo-Nágera.

La empresaria confiesa haber "aprendido, disfrutado y reído muchísimo" durante estos años. "Ha sido toda una experiencia que me llevo conmigo para siempre de la que solo guardo grandes recuerdos", explica.

Sin embargo, "ha llegado el momento de poner fin a esta etapa y emprender nuevos retos". Vallejo-Nágera arranca 2026 con "nuevas iniciativas tanto en televisión como en proyectos relacionados con gastronomía y 'lifestyle".

"Sigo, como no podía ser de otra forma, con mis negocios, Samantha Catering y Casa Taberna, de los que vienen muchas novedades", desvela, emplazando a sus seguidores a estar "atentos" a próximas novedades: "Nos volvemos a ver muy pronto".

Uno de esos proyectos televisivos que verá la luz de manera inminente es Decomasters, talent de decoración e interiorismo en el que la madrileña se estrenará como concursante, también de la mano de Shine Iberia.

Competirá en tándem con su hermano, Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como Colate. Además, coincidirá con 'celebrities' cuyos platos valoró en MasterChef, como Antonia Dell'Atte, Eduardo Navarrete, La Terremoto de Alcorcón, María Zurita o Lucía Dominguín.