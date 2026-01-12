Samantha Vallejo-Nágera, más allá de 'MasterChef': de sus otros programas a su empresa de catering y su hotel rural

Está siendo una de las noticias más comentadas del momento: la marcha de Samantha Vallejo-Nágera de MasterChef. La empresaria culinaria llevaba ligada al famoso talent culinario desde su primera temporada, en 2013. 13 años más tarde, la jurado pasa el testigo a la bloguera Delicious Martha.

Vallejo-Nágera era parte del núcleo duro de MasterChef, junto con los cocineros Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Los tres han sido parte del jurado del talent culinario desde su primera temporada, siendo uno de los pocos elementos que no había variado a lo largo de 13 ediciones.

Será la primera vez que suceda algo así en la edición española. Un movimiento que, por otro lado, ha sido habitual en las versiones internacionales. Por ejemplo, en la producción de Estados Unidos, el único juez que está presente desde el inicio es Gordon Ramsay, mientras que los demás han ido variando.

Con lo cual, la versión española se une así al resto de producciones que han visto varias a sus jueces. No es el primer movimiento en el talent producido por Shine Iberia para La 1 de TVE. En las seis temporadas iniciales, MasterChef España contó con la figura del presentador. Eva González ejercía de maestra de ceremonias.

Tras su fichaje por Antena 3, al convertirse en conductora de La Voz, la versión española optó por no reemplazarla y convertir a los jueces del talent en los mismos presentadores, como sucede en otras ediciones internacionales como la misma de Estados Unidos (con Ramsay ejerciendo de conductor y juez), Suecia o Grecia.

Samantha Vallejo-Nágera en MasterChef.

En el comunicado que ha compartido TVE, se explica que Vallejo-Nágera “tendrá nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle, además de seguir con sus negocios de hostelería”.

Una declaración con la que se ha dejado claro que los motivos de la baja de la experta en catering han sido profesionales. Lo cierto es que, próximamente, se le verá como concursante en otro formato de Shine Iberia: DecoMasters, en el que participará con su hermano Colate y que ya tuvo su presentación el pasado 9 de enero, aunque TVE no ha revelado su fecha de estreno aún.

Con lo cual, Vallejo-Nágera seguirá ligada a Shine Iberia con este proyecto. Por otro lado, en esta pasada temporada navideña, la empresaria tuvo su propio formato culinario, Navidades con Samantha.

El espacio, emitido en las mañanas de los fines de semana de La 1, tuvo un arranque discreto, con apenas un 6,7% de cuota de pantalla. Sin embargo, tuvo una línea ascendente, llegando a firmar un 13,5% de share y liderando las mañanas, gracias a que se optó por adelantar su hora de emisión.

El jurado de 'MasterChef' en el FesTVal de Vitoria. Gtres

Por otro lado, Vallejo-Nágera es una importante empresaria en el ámbito culinario. Su compañía de catering, Samantha de España, opera a través de la sociedad Samantha Vallejo-Nágera Catering S.L.

Su compañía ha facturado más de 3 millones de euros tanto en los dos últimos años previos a 2025. En 2024, la compañía ingresó más, pero tuvo menos aire financiero: creció la facturación, mientras su colchón para pagar a proveedores y gastos inmediatos se estrechó.

En 2018, Vallejo-Nágera y su marido, el enólogo Peru Aznar, compraron una casona del siglo XVII en la Plaza Mayor de Pedraza (Segovia) y la convirtieron en hotel-restaurante de estilo hotel boutique.

Un simpático hotel rural de tres estrellas con cuatro habitaciones, estilo rústico y que cuenta con la otra joya, que es el restaurante. Con un ambiente “de pueblo antes”, la empresaria quiso darle su toque culinario a la taberna.

Samantha Vallejo-Nágera en 'MasterChef'. RTVE

“Tenemos unos menús con los platos que me gustan a mí, no es alta cocina, es sencilla, muy Samantha. Yo aquí no cocino, solo me hago fotos”, compartía en una entrevista para Viajeros Cuatro en agosto del año pasado.

Con un valor de sociedad superior a los cuatro millones de euros, aproximadamente, se trata de un negocio muy rentable para la chef. En el verano de 2025, la cocinera inyectó 450.000 euros hasta elevar el capital a casi el millón de euros.

“Hemos pedido una ampliación de capital porque vamos a apostar por el negocio, estamos contentos, es un orgullo tener un sitio así en un pueblo de España”, expresaba en una entrevista para Vanitatis El Confidencial.

“Hemos creado empleo, empleo de calidad, y ahora mismo tenemos un equipazo para afrontar la temporada tanto en las bodas en De Natura, como en la terraza y en Casa Taberna. Y la verdad es que me llena de ilusión poder decir que vamos a por todas”, expresaba.