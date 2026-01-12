RTVE anuncia la vuelta de Dani Rovira tras el adiós de Marc Giró: presentará el programa de humor 'Al margen de todo'

Dani Rovira vuelve a RTVE. Así lo ha anunciado el Telediario 1, conducido por Alejandra Herranz, este lunes, 12 de enero, horas después de hacerse oficial la salida de Marc Giró.

El humorista presentará en el prime time de La 1 Al margen de todo. Se trata de un nuevo formato de humor, que llevará el sello de El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO), la productora de Andreu Buenafuente.

Rovira estará acompañado por colaboradores del mundo de la comedia y la interpretación que se anunciarán próximamente.

El showman regresa a la cadena pública donde ya presentó hasta tres galas de los Premios Goya (2015, 2016 y 2017), además del programa de humor La Noche D en sus dos primeras temporadas.

A finales de 2023, pilotó el videopodcast de RTVE Play Un día de perros, dedicado al cuidado y la educación de perros.

Antídoto frente a Giró

Con el fichaje de Dani Rovira, RTVE intenta aplacar el daño que ha supuesto la sorprendente marcha a Atresmedia de Marc Giró, el que era uno de sus presentadores estrella.

El catalán, que estrenará un nuevo programa en laSexta en los próximos meses, había conseguido ser la punta de lanza de la nueva era de la pública junto a otros rostros como David Broncano, Chenoa, Paula Vázquez o el propio Buenafuente.

🚨 @DANIROVIRA se suma al patrimonio de rostros de @rtve.



💥 El cómico - una de las personas más queridas de la pantalla - presentará en @La1_tve el nuevo show de humor semanal 'Al margen de todo'. #RTVELaQueTuQuieres pic.twitter.com/6cuSdjAj1o — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 12, 2026

El catalán se había consolidado en la parrilla de La 1 con Late Xou, al que le quedan dos entregas (grabadas a finales de 2025) por emitir.

El espacio regresará este mismo martes, 13 de enero, recibiendo las visitas de Boris Izaguirre, la argentina Camila Sosa y a Sonia y Selena. El dúo grabó la entrevista antes de su sonada separación. De hecho, Sonia Madoc está concursando ahora mismo en la cuarta edición de GH DÚO.

Marc Giró junto a Sonia y Selena en el 'Late Xou' que La 1 emitirá este martes, 13 de enero.

Así las cosas, Al margen de todo podría venir a sustituir el Late Xou de Marc Giró, un formato por el que José Pablo López, presidente de RTVE, apostó fuerte, después de sacarlo del circuito catalán para lanzarlo a toda España a través de La 2.

Y a los pocos meses, el programa acabó pegando el salto al prime time de La 1, donde ya se había consolidado con unas audiencias muy notables, llegando a liderar la noche del martes.