Richard Pena, la voz de 'First Dates', regresa a televisión tras sufrir un infarto: "La vida es una sola, hoy estamos y mañana no"

Susto máximo el que se llevó Richard Pena el pasado 24 de noviembre. El colaborador de Fiesta y voz de First Dates sufrió un infarto que le ha tenido mes y medio fuera de combate en televisión.

Este domingo, 11 de enero, Pena acudió al programa vespertino de Telecinco para desvelarlo, no sin antes fundirse en un sincero abrazo con Emma García. El catalán no pudo reprimir las lágrimas.

"La vida a veces te sorprende. Un día te llaman por teléfono a primera hora y te dan noticias que dices: 'No me lo puedo creer", reconocía García, también muy emocionada.

Ambos rostros del formato de Unicorn Content se sentaron y Richard comenzó su relato: "He estado un mes ausente de Fiesta y First Dates porque la madrugada del 24 de noviembre me dio un infarto".

"Era algo que no esperaba, lo confundí con un ataque de ansiedad grande. Los síntomas son los mismos. No me enteré hasta las doce y pico, cuando ya estaba en urgencias", expuso.

Emma García y Richard Pena se abrazan en 'Fiesta'. Mediaset España

Al parecer, tras salir del gimnasio, comenzó a sentir "un ardor" que no supo identificar. "Lo había sentido antes, pero más suave, pero de repente empezó a molestarme mucho. Era un ardor en el pecho, en los músculos, pero completo. Lo defino como si me hubieran puesto dos mecheros en los pectorales".

En principio, no le dio demasiada importancia y siguió con su rutina. Incluso llamó a una amiga y esta le aseguró que se estaba "sugestionando".

Después, se mareó, le entraron "sudores" y se le "cortó el estómago". "Me fui directo al baño. Vivo en un dúplex y el baño queda en la parte de arriba. Me desperté tirado en las escaleras", confesó.

Richard acudió por su propio pie al centro de salud, a duras penas y con varias paradas por el camino que apenas duraba cinco calles. "Me tuve que estirar en el suelo porque tenía un dolor inmenso en el costado".

En urgencias le realizaron un electrocardiograma que no dejaba lugar a dudas: había sufrido un infarto "de manual". "No me dicen nada hasta que viene la uvi móvil. Me dijeron que lo mismo me mandaban a un hospital",

En este punto del discurso, Pena volvió a emocionarse: "Lo que tenía era una arteria obstruida, se desobstruyó rápido y, gracias a Dios, el corazón está al cien por cien de su capacidad. No hubo ningún tipo de daño".

Richard Pena y Emma García, en 'Fiesta'. Mediaset España

Esta dura experiencia, como afirmó el actor de doblaje, le ha llevado a hacer una serie de reflexiones: "La vida es una sola, hoy estamos y mañana no".

"No tiene que pasarme otra vez, me lo han dicho los médicos. Mi corazón está al cien por cien, pero sí te cambia en el plan de: 'Disfruta del momento, diviértete", prosiguió.

"Voy a disfrutar del día a día y a disfrutar mucho. A pesar de vivir solo, no me he sentido solo físicamente, porque por mi casa ha pasado todo el mundo", aclaró el barcelonés.