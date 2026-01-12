Carlos Latre, Lorena Castella, Paula Echevarría y Risto Mejide, el jurado de 'Got Talent'.

Problemas para Telecinco: 'Got Talent 11' se estrena muy flojo y 'GH DÚO' necesita más oxígeno tras el debate dominical

Fría acogida del programa de Fremantle en la noche del sábado, que vuelve cinco puntos por debajo del estreno de su décima temporada.

Telecinco no ha empezado bien el 2026 pese a los intentos por relanzar sus audiencias. La cadena suma un 7,9% en el acumulado mensual, muy lejos de la pelea por el primer puesto de La 1 (12,3%) y Antena 3 (12%).

El canal principal de Mediaset tiene serios problemas en su daytime. Pero, además, este fin de semana, tampoco han tirado como debiera la llegada de la undécima edición de Got Talent y la primera gala dominical de GH DÚO.

El programa de Fremantle firmó el peor estreno de su historia, al promediar un 9,6% y 903.000 espectadores. Got Talent baja cinco puntos respecto a la anterior edición, que llegó con un 14,4% y 1.041.000 fieles.

Got Talent, que incorporó a Carlos Latre y Lorena Castell al jurado que continúan Risto Mejide y Paula Echevarría, perdió contra La ruleta de la suerte noche (9,7%).

Este domingo, GH DÚO: Cuentas pendientes no pasó del 10%. No es un dato bueno, pero tampoco malo en una noche en la que ninguna oferta consigue traspasar del 11%.

La gala pilotada por Ion Aramendi registró un 10% de share y 788.000 espectadores. Se trata de un dato que se acerca al que marcó la gala inaugural del pasado jueves, que sin el troceo hizo un 10,7%.

El programa de Telecinco no pudo liderar la noche del domingo en las generalistas. Sí lo hizo La 1 con la película Bad Boys: Ride or Die (10,7%).

Le siguió la serie Una nueva vida en Antena 3 (10,9%), Cuarto Milenio en Cuatro (6,3%) y Villaviciosa de al lado (5,3%).

Se trata de un dato esperanzador para GH DÚO, cuyas tramas empiezan a carburar principalmente gracias a Cristina Piaget. Por el momento, el reality aprueba, pero necesita más oxígeno para respirar aliviado.

Hay que decir que la noche del domingo estuvo marcada por el fútbol. La final de la Supercopa de España entre el Barcelona y Real Madrid fue lo más visto del domingo, con 2,4 millones de espectadores y un 18,9% entre los dos canales de Movistar Plus+.