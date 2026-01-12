Jesús Vázquez se sincera sobre su salida de Telecinco: "Me sentía infravalorado y poco usado"

Tras más de treinta años en Telecinco, Jesús Vázquez se ha separado de la que un día fue su casa durante décadas. Como ya avanzábamos en Bluper, el presentador había ido dejando pistas a lo largo de los meses sobre su futuro y, semanas después, TVE revelaba que él era uno de sus fichajes bomba para presentar el Benidorm Fest.

En la rueda de prensa del festival, el rostro mítico de Mediaset, se mantuvo al margen sin dar detalles de su decisión. Sin embargo, como ocurre con toda ruptura, ya sea profesional o personal, el dolor y los motivos tarde o temprano acaban saliendo a la luz.

En este caso, Vázquez no se ha quedado callado y se ha sincerado sobre su salida del grupo audiovisual. Lo ha hecho en Radio Nacional en una charla con Samanta Villar y Carolina Ferre, donde se mostró muy claro.

Para entender con más detalle su última relación con la cadena, es importante destacar que su contrato finalizó en junio, por lo que el programa Bailando con las estrellas lo hizo fuera de contrato.

"Me sentía infravalorado y poco usado", han sido las primeras declaraciones del maestro de ceremonias. Después de la final de la segunda edición del talent de baile, Jesús Vázquez asegura que "ha estado meses sin hacer nada" y no por su propia voluntad.

"Yo tenía un super contrato en exclusiva hasta el mes de junio del año pasado y yo he pasado meses sin hacer nada y no entendía el porqué, la verdad".

"Yo estaba siempre a su disposición, pero pasaban los meses y yo les decía todo el rato: chicos usadme, utilizadme, exprimidme, yo quiero trabajar'". Respecto al motivo que le llevó a Telecinco a no actuar, el gallego tiene su propia teoría, pero prefiere no decir "ni una palabra" al respecto.

Aunque sí que ha reflexionado sobre su decisión, añadiendo que: "Llegué a la conclusión de que esa etapa había terminado, por algún motivo que escapa a mi entendimiento".

Porque al final, "Mediaset en cierto modo será su casa". Pese a esto, ha considerado que "en los últimos tiempos, parece que la cadena ha perdido el rumbo. Los números cantan cada mañana. El problema que tienen es grave”.

Y como ya se sabe, nada ni nadie es imprescindible. Por ello, Mediaset sigue realizando cambios para reflotar su audiencia. El más reciente ha sido el fichaje de Juanra Bonet para presentar Allá tú, concurso en el que Jesús Vázquez era el rostro mítico.

Se abre así una nueva era para el programa, que ya no contará con él al frente. Además, el presentador ha admitido que no lo verá, algo comprensible dado el cariño que le tiene, aunque desea lo mejor tanto para Bonet como para todo el equipo.

"Espero que Juanra cuide y quiera como yo he querido a Allá tú. Yo no lo voy a ver. Les deseo, por el equipo y por el formato, que ojalá que les vaya muy bien".