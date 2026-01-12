Broncano se mofa de su saludo a Pedroche y Chicote en las Campanadas 2025: "Este año han tapiado el balcón"

Las Campanadas que dieron David Broncano y LalaChus fueron, cuanto menos, polémicas. Humor antes de las doce uvas no faltó, pero las críticas empezaron incluso antes, desde que Televisión Española anunció su fichaje. Muchos espectadores no vieron con buenos ojos que el presentador fuera remunerado con dinero público.

Tras todo el revuelo generado por la estampita de la vaquilla y los mensajes sociales, el presentador de La Revuelta ya ha admitido en varios medios que descarta volver a presentar las Campanadas a pesar de que consolidaron a la cadena pública como líder en audiencias esa noche.

Sin embargo, guarda un buen recuerdo de ese día, tanto es así que ha querido instaurar una tradición entre la cómica y él, tal y como ha revelado en el programa de La 1 de este lunes.

Con la vuelta de la cómica tras sus vacaciones, se retomó su sección, en la que relató cómo transcurrieron sus Navidades. Broncano ha señalado en tono humorístico que probablemente han sido más tranquilas que las del año pasado, cuando ambos tuvieron que asumir la responsabilidad de las Campanadas. Asimismo, aprovecharon la ocasión para felicitar a Estopa y Chenoa por su reciente éxito.

Además, el presentador de La Revuelta ha confesado que ha instaurado una nueva tradición: tras el cambio de cada año, llamará a LalaChus con la intención de mantener esta costumbre cada vez que cambiemos de calendario.

También ha revelado que durante esa llamada comentaron la maniobra que Antena 3 implementó este año para blindar el balcón de la madrileña Puerta del Sol. El jiennense atribuye esta medida al saludo que dieron a Cristina Pedroche y Alberto Chicote, lo que provocó que se filtrara antes de tiempo el vestido de la periodista.

"Como el año pasado saludamos a Cristina y a Alberto desde un balcón a otro, este año lo han tapiado", ha expresado entre risas. "¡Qué gracia me hizo! ¡Que nadie se asome!", bromearon Broncano y Lalachus con su peculiar sentido del humor.

Sea como fuere, Broncano pidió que estos comentarios se eliminaran para no alargar más la broma ni insistir en el tema. Sin embargo, al parecer, la indicación no se llegó a cumplir y el momento terminó emitiéndose tal cual, manteniendo intacto el humor que caracteriza al presentador.