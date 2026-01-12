Marc Giró se va de RTVE y ficha por Atresmedia para lanzar un proyecto con laSexta

Bombazo en televisión: Marc Giró ficha por Atresmedia. Así lo ha comunicado el grupo de San Sebastián de los Reyes a primera hora de este lunes, 12 de enero.

El presentador abandona RTVE, donde se había consolidado como uno de sus rostros más fuertes gracias a su Late Xou, un programa que saltó del circuito catalán al nacional a través de La 2.

Tan buena acogida tuvo el formato, que los responsables de RTVE decidieron pasarlo al prime time de La 1. Allí, Late Xou se ha ganado un hueco al promediar un 12% de share.

El programa, por cierto, regresará este martes tras el parón navideño.

La incorporación de Marc Giró a Atresmedia supone un golpe a la televisión pública, que pierde a uno de sus rostros más potentes. Su nombre, de hecho, era uno de los favoritos por los espectadores para presentar las Campanadas.

Su fichaje viene a reforzar el plantel de presentadores de laSexta, después de perder su hegemonía con Cuatro tras 53 meses por delante.

A falta de conocer los detalles de la que será su vuelta a Atresmedia, donde ha colaborado en Zapeando, Espejo Público, y hasta ha pilotado las precampanadas de Feliz Año Neox, el grupo confirma que su primer proyecto verá la luz en 2026.

Con la incorporación de Giró, la compañía se guarda un as en la manga en el caso de que Wyoming decida jubilarse. El presentador de El intermedio, que cumplirá en mayo 71 años, contó a Gonzo en Salvados que, a raíz de la pandemia, planeó retirarse.

Marc Giró (Barcelona, 1974), es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado buena parte de su carrera en el ámbito editorial y televisivo.

El catalán se ha ganado el cariño del público por su cercanía, ironía y sensibilidad en los programas que ha conducido. También trabaja en medios como RAC1 y ha escrito en publicaciones como Marie Claire, o el Diari Ara.

Entre otros muchos reconocimientos, Marc Giró ha recibido el Premi Nacional de Comunicació (2023) y el prestigioso Premio Ondas (2023).

