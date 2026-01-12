De 'Una batalla tras otra' a 'Adolescencia': dónde ver las películas y series ganadoras de los Globos de Oro 2026

Imágenes promocionales de 'Una batalla tras otra' y 'Adolescencia'.

La madrugada de este domingo, 11 de enero, la temporada de premios de cine y televisión ha dado el pistoletazo de salida con la celebración de los Globos de Oro 2026.

En la 83ª edición de los galardones concedidos por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) se han entregado hasta 28 estatuillas. La única representación española, Sirat, se ha ido de vacío. La película de Óliver Laxe contaba con dos nominaciones.

La otra cara de la moneda la representa Una batalla tras otra, disponible en HBO Max, Movistar Plus+ y otras plataformas, aunque bajo suscripción. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio recibió cuatro premios, entre ellos, la mejor película de comedia o musical.

Adolescencia ha acaparado todos los titulares en el terreno de las series, también con cuatro premios. Sin desmerecer a ficciones como The Bitt o The Studio.

A continuación, BLUPER repasa el listado de series y películas ganadoras de los Globos de Oro 2026 y en qué plataformas disfrutarlas.

Cine

Mejor película de drama: Hamnet, de Chloé Zhao (llega a cines españoles el 23 de enero)

Mejor película musical o comedia: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson (HBO Max, Movistar Plus+, Prime Video...)

Mejor director: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Mejor guion: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Mejor actor en película de drama: Wagner Moura por El agente secreto (llega a cines españoles el 30 de enero)

Mejor actriz en película de drama: Jessie Buckley por Hamnet

Mejor actor en película musical o comedia: Timothée Chalamet por MartySupreme (llega a cines españoles el 30 de enero)

Mejor actriz en película musical o comedia: Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada (Prime Video)

Mejor actor de reparto en película: Stellan Skarsgard por Valor sentimental (Prime Video)

Mejor actriz de reparto en película: Teyana Taylor por Una batalla tras otra

Mejor película de animación: Las guerreras K-pop (Netflix)

Mejor película en idioma no inglés: El agente secreto

Mejor banda sonora original: Ludwig Göransson por Los pecadores (HBO Max, Movistar Plus+, Prime Video...)

Mejor canción original: Golden de Las guerreras K-pop

Mayor logro cinematográfico y de taquilla: Los pecadores

Televisión

Mejor serie de drama: The Pitt (HBO Max)

Mejor serie de comedia o musical: The Studio (Apple TV)

Mejor miniserie o película para televisión: Adolescencia (Netflix)

Mejor actor en serie de drama: Noah Wyle por The Pitt

Mejor actriz en serie de drama: Rhea Seehorn por Pluribus (Apple TV)

Mejor actor en serie de comedia o musical: Seth Rogen por The Studio

Mejor actriz en serie de comedia o musical: Jean Smarts de Hacks (HBO Max)

Mejor actor en miniserie o película para televisión: Stephen Graham por Adolescencia

Mejor actriz en miniserie o película para televisión: Michelle Williams por Dying for Sex (Disney Plus)

Mejor actor de reparto en televisión: Erin Doherty por Adolescencia

Mejor actriz de reparto en televisión: Owen Cooper por Adolescencia