Samantha Vallejo-Nágera abandona 'MasterChef' tras 13 años ligada al popular 'talent' culinario de RTVE

Terremoto en uno de los formatos más veteranos de TVE. MasterChef perderá a uno de sus históricos jueces en esta decimocuarta temporada, que se estrenará a lo largo de 2026. Samantha Vallejo-Nágera dejará el talent culinario tras estar 13 años ligada al formato. La influencer Delicious Martha será quien le releve.

Así lo ha comunicado la propia RTVE en un comunicado en el que señala que la empresaria culinaria “tendrá nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle, además de seguir con sus negocios de hostelería”.

De hecho, la experta en catering sigue vinculada a la Corporación pública, al ser una de las participantes del formato DecoMasters, que estrenará La 1 próximamente en su prime time y que está también producido por Shine Iberia.

Su puesto lo cubrirá Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha. A partir de ahora, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Delicious Martha, una de las creadoras digitales más influyentes y valoradas en el universo gastro en España, se encargarán de asesorar, catar, evaluar y compartir sus conocimientos con los aspirantes de la nueva edición.

Precisamente, la decimocuarta temporada de MasterChef ha comenzado ya sus grabaciones. Dado que uno de los miembros del jurado es experto en creación de contenido digital y viralidad en las redes, la organización reforzará la conexión del talent con el universo digital.

Delicious Martha en una imagen promocional de la decimocuarta temporada de 'MasterChef'. RTVE

De hecho, el Ente público remarca que la comunidad MasterChef cuenta con más de cinco millones de seguidores en redes sociales y diversas plataformas. Por lo que la apuesta por incidir más en la parte digital tiene su argumento.

Sanahuja estudió Publicidad y Relaciones Públicas, aunque decidió dar un giro a su vida para unir sus dos grandes pasiones: la comunicación y la gastronomía.

Así nació su blog Delicious Martha, un proyecto que ese mismo año se consolidó con el reconocimiento de Bloguera de Oro otorgado por Canal Cocina.

Autodidacta en la cocina y en constante búsqueda de nuevos sabores, recetas e ingredientes, la influencer siempre persigue nuevos retos con los que aprender y seguir creciendo.

Pepe Rodríguez, Delicious Martha y Jordi Cruz en una imagen promocional de la decimocuarta temporada de 'MasterChef'. RTVE

En el comunicado, ha afirmado que, para ella, “la gastronomía une a las personas y traspasa fronteras”. “Soy una fiel defensora de que la comida entra por los ojos y debe hacerte disfrutar y vivir una experiencia para que sea realmente buena”, ha expresado.

Su estilo ‘hecho en casa’ se caracteriza por crear recetas accesibles, saludables, deliciosas y atractivas para todos los paladares, posicionándose como uno de los nombres imprescindibles de la gastronomía digital en España.

Sanahuja es también embajadora de varias marcas del sector de la alimentación, colabora en distintos medios de comunicación y crea contenido para distintas plataformas gastronómicas. En diciembre de 2025 fue galardonada con dos premios Yummy, en las categorías de Postres y Premio Honorífico.