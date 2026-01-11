Paula Echevarría, a lágrima viva en el estreno de 'Got Talent': "Para todos los asturianos que tengamos que ver con la mina"

La undécima edición de Got Talent viene pisando fuerte. Ya en su gala de estreno, el formato ha tenido uno de los momentos más emotivos de esta temporada. Paula Echevarría se ha derrumbado ante un coro de mineros asturianos, que le han hecho recordar su tierra.

Esta temporada comienza con la llegada de Carlos Latre y Lorena Castell al plantel de los jurados. También esta undécima edición será la definitiva para Risto Mejide, quien no estará presente en la siguiente.

La segunda audición de la velada contó con la participación de un coro minero asturiano. Ya en su vídeo de presentación podía verse que el grupo ha estado marcado por la dureza de su oficio.

“Mi nombre es José Manuel, tengo 83 años y el 3 de noviembre de 1985 en la mina de la Consolación me libré del mayor accidente de la historia de España por una hora; murieron 30 compañeros en un instante, fue terrible”, expresaba uno de los componentes de la coral.

La presentación mostraba a diferentes generaciones de mineros, todos con la ilusión de rendir tributo a sus compañeros a través de la música.

Coro de mineros asturianos en 'Got Talent'. Mediaset

“Mi nombre es Mario y trabajé en la mina igual que mi abuelo y mi padre. Durante 20 años vi lo peor”, compartía otro. También hubo uno, Roberto, quien se quedó atrapado en la mina cuando sólo tenía 25 años.

Todos coincidían en la dureza de la mina y cómo les ha curtido el carácter. Todos ellos reivindicaban el poder del coro en sus vidas. “Mientras este coro exista, nunca se llevará sus voces”, compartían antes de empezar su actuación.

Durante toda la intervención, pudo verse a Paula Echevarría rompiendo a llorar de emoción. La actriz es originaria del concejo asturiano de Carreño y tiene vínculos muy fuertes con el gremio de mineros.

Tal era la emoción, que Lorena Castell tuvo que apoyar a la protagonista de Gran Reserva y Velvet. El resto de sus compañeros era consciente de lo que estaba viviendo la intérprete.

De ahí, que después de que el coro terminase de cantar Santa Bárbara Bendita, considerado el himno de los mineros, el aplauso fuese unánime en el teatro.

“Viendo a mi compañera, yo creo que todos somos Paula de alguna manera, estamos en shock”, confesaba Risto Mejide, quien no dudaba en agarrar de la mano de su compañera en el jurado.

“Si hablo, rompo”, confesaba la actriz. “Todos conocemos historias, tiene que ser muy duro”, añadía, recordando así sus vínculos con la mina asturiana.

Echevarría agradecía al coro haber cantado este homenaje a sus compañeros. “Como asturiana, comadre de Miyares y con muchos familiares y amigos en la mina de toda la vida”, expresaba muy emocionada.

“Cuando vi los cascos con la luz ya empecé a llorar, con la historia seguí y Santa Bárbara para todos los asturianos que tengamos que ver con la mina es... gracias por traerme un trocín de Asturias de esta manera tan bonita”, reconocía entre lágrimas.