Quién es Delicious Martha, la 'influencer' con más de 5 millones de seguidores y nueva jurado de 'MasterChef'

Delicious Martha en una imagen promocional de la decimocuarta temporada de 'MasterChef'. RTVE

Ha sido una de las noticias bomba de este 2026: la marcha de Samantha Vallejo-Nágera de MasterChef tras 13 años ligada al exitoso talent culinario de Shine Iberia para La 1 de TVE. Su relevo aspira a dar mucho juego: la influencer Delicious Martha. Un perfil diferente al de los chefs Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Pero, ¿quién es esta creadora de contenido? Con 32 años de edad, Marta Sanahuja se ha convertido en uno de los referentes culinarios de las redes españolas. Nacida en Barcelona, estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Blanquerna - Universidad Ramón Llull.

Aunque estuvo en varias agencias y departamentos de comunicación, en 2013 decidió dedicarse a su vocación por la gastronomía.

De ahí, que decidiese dar un giro a su vida para unir sus dos grandes pasiones: la comunicación y la gastronomía. Así nació su blog Delicious Martha, un proyecto que en 2014 se consolidó con el reconocimiento de Bloguera de Oro otorgado por Canal Cocina.

Autodidacta en la cocina y en constante búsqueda de nuevos sabores, recetas e ingredientes, Sanahuja siempre ha perseguido nuevos retos con los que aprender y seguir creciendo.

Pepe Rodríguez, Delicious Martha y Jordi Cruz en una imagen promocional de la decimocuarta temporada de 'MasterChef'. RTVE

Ya en el comunicado que lanzó RTVE confirmando su fichaje, la barcelonesa aseguraba que “la gastronomía une a las personas y traspasa fronteras”.

“Soy una fiel defensora de que la comida entra por los ojos y debe hacerte disfrutar y vivir una experiencia para que sea realmente buena”, expresaba.

Sanahuja tiene un estilo considerado ‘hecho en casa’, el cual se caracteriza por crear recetas accesibles, saludables, deliciosas y atractivas para todos los paladares, posicionándose como uno de los nombres imprescindibles de la gastronomía digital en España.

De hecho, eso le ha hecho convertirse en embajadora de varias marcas del sector de la alimentación, colabora en distintos medios de comunicación y crea contenido para distintas plataformas gastronómicas.

En diciembre de este año pasado, fue galardonada con dos premios Yummy, en las categorías de Postres y Premio Honorífico.

Su amor y pasión por la cocina es palpable. En 2016, publicó su primer libro de recetas, demostrando ser mucho más que una creadora de contenidos. De hecho, su videoblog en YouTube es una referencia en el ámbito culinario.

De hecho, llegó a señalar en una entrevista para Blogs & Roses, que la gastronomía fue su medicina cuando estuvo a punto de llegar al burnout en su etapa trabajando en comunicación y publicidad.

“Sólo cuando cocinaba me sentía bien conmigo misma, conectaba. Así que poco a poco, de manera autodidacta, iba dedicándole más tiempo a cocinar, sin ningún otro fin que sobreponerme y sentirme mejor”, expresaba.

A pesar de que, esa misma entrevista, aseguraba no considerarse “una cocinera” por no ser su “profesión” ni haber “estudiado para ello”, su pasión por lo culinario le ha llevado a convertirse en juez de MasterChef de pleno derecho.

En términos de redes sociales, la bloguera cuenta con más de 5 millones de seguidores si se combinan usuarios de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y YouTube. En Instagram, cuenta con 2,06 millones de followers.

En TikTok, Sanahuja tiene alrededor de 1,5 millones de seguidores y más de 46 millones de ‘me gusta’ a sus publicaciones. Sus videoblogs en YouTube cuentan con más de 855.000 suscriptores. En Facebook, tiene más de 660.000 seguidores y tiene casi 7.000 seguidores en X.