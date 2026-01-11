Afra Blanco, sobre las acciones de Donald Trump: "Hemos convertido en respetable aquello que jamás lo debió ser"

Tras su excepcional especial del pasado sábado 3 de enero, laSexta Xplica ha vuelto con otra entrega con la que comenzar fuerte el 2026. Una vez más, la información internacional ha abarcado los principales titulares. En la parte de los Xplicadores, Afra Blanco ha alertado sobre la deriva autocrática que está teniendo Donald Trump.

Previamente, el programa compartía un vídeo en el que Trump, tras haber atacado Venezuela y haberse llevado a Maduro y a su esposa, acusados de narcoterrorismo, advertía a las autoridades del país caribeño.

“Todas las figuras militares, políticas y Venezuela tienen que entender que lo que le ha pasado a Maduro les puede pasar a ellos”, advertía el presidente de Estados Unidos. “Esas políticas populistas sí que son preocupantes y generadoras de inseguridad”, advertía Rafael Calduch, catedrático de Relaciones Internacionales, en el mismo vídeo.

“Está muriendo un orden internacional y está naciendo uno nuevo”, añadía Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial. “¿Cómo será ese nuevo mundo? No lo sabemos”, ha alertado.

“Estamos ante una era de hombres fuertes y líderes imperialistas”, añadía. El programa mostraba justo después unas palabras de Xi Jinping. El presidente chino lleva ya tiempo detrás de ocupar ilegalmente Taiwán, una república democrática y el primer país asiático en proteger los derechos de la comunidad LGBT, cosa totalmente opuesta a la dictadura comunista de China.

“La cuestión de Taiwán es un asunto de China. No toleraremos ninguna interferencia de fuera”, anunciaba en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, rodeado de centenares de acólitos.

“Cuando tienes liderazgos fuertes como de Trump, Putin o Xi, son más peligrosos. Van clarísimamente a la confrontación”, añadía Saldaña. “Lo que acaba de ocurrir en Venezuela no es algo ocasional”, advertía Calduch.

“Esto se va a repetir de manera más clara por parte de las grandes potencias”, añadía. Palabras que fueron enlazadas con las advertencias de Trump a otros países iberoamericanos, así como su deseo de ocupar Groenlandia.

“Vamos a empezar golpeando por tierra a los cárteles que controlan México”, amenazaba Trump. “En el momento en el que la primera potencia del mundo empieza a aceptar la idea de que puedes intervenir en tu periferia y legitimas ese tipo de actuaciones. Habrá otros que también quieran sus esferas de influencia”, ha recordado Saldaña.

“El orden de las esferas de influencia recuerda mucho al de la Alemania nazi y la Rusia comunista, cuando se repartieron Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso de que las potencias deben respetar las zonas de influencia de los otros”, explicaba.

Ante la situación actual, Yélamo dio la palabra a los Xplicadores, con Afra Blanco siendo la primera en intervenir. El presentador recordaba que esto es un intento de volver al siglo XIX.

“Las democracias están en riesgo. Hemos convertido en respetable aquello que jamás debió haberlo sido”, ha afirmado contundentemente la activista. “¿Era respetable que Hitler gaseara y matara a millones de judíos?”, cuestionaba.

“No lo era, pero lo dijo. Fue claro: advirtió de que iba a aniquilar al pueblo judío. No era respetable, pero se legitimó”, añadía, recordando que también exterminó a gitanos, homosexuales y disidentes políticos.

Blanco fue interrumpida por Lucrecia Aldao, seguidora y votante de Trump, pero Yélamo volvió a darle la palabra a Blanco. “Tampoco es respetable que Trump quiera anexionarse por las buenas o por las malas a Groenlandia”, argumentaba la colaboradora.

La sindicalista lo llevó al terreno nacional al mencionar a Vox. “No es respetable que quieran bombardear cayucos o lanchas con personas a bordo que quieren llegar a las costas españolas”, comentaba.

“Todos entendemos que a Goebbels habría que haberle parado y encarcelado. Entonces, no entiendo que los Goebbels del siglo XXI proliferen y existan. Las democracias caen porque existen acciones concretas, nombres y apellidos y, sobre todo, sociedades que permiten que se igualen la mentira y la verdad”, concluía.