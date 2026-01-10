María José Campanario rompe a llorar tras su fallo en 'El desafío': "Se ha enganchado el mono y se han ido las sillas hacia atrás"

La sexta temporada de El desafío ha comenzado fuerte. El talent show se ha estrenado líder de audiencias, con un sólido 17% de cuota y 1.578.000 espectadores. Uno de los momentazos ha sido el que ha vivido María José Campanario. Aunque la odontóloga ha fallado en su prueba, su valor y tesón han conquistado al jurado y público.

La dentista ha tenido que enfrentarse a una prueba en la que debía subir hasta el techo haciendo equilibrio en una pila de sillas de madera. Una misión complicada que tuvo el añadido de que el montón de asientos comenzó a prender fuego.

Campanario ya aseguró que valor no le faltaba, pero sí que este reto era “bastante fuerte para empezar”. En los ensayos, la odontóloga tuvo que pedir que se parasen porque el fuego provocaba tal humareda que le costaba “mucho respirar”.

De ahí, que la valenciana llegase a la gala completamente nerviosa. Decidida, comenzó a hacer el reto. La participante llevaba, además, las fuertes medidas de seguridad propias del formato.

La dentista estaba ataviada con un traje ignífugo que le protegía de las llamas, pero que le daba el hándicap de limitar sus movimientos.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario en 'El desafío'. Atresmedia

De ahí, que fallase la prueba. Para Campanario, el chasco fue el doble, dado que sólo le quedaba una silla por terminar para superar la prueba. La concursante perdió el equilibrio y cayó.

Visiblemente frustrada, era apoyada por su entrenador después de que el equipo de seguridad extinguiese las llamas. “Se me ha enganchado el mono y se han ido las sillas para atrás”, explicaba, visiblemente afectada.

La odontóloga no podía quitarse su gesto de decepción, lanzando un “lo siento”. Su marido irrumpió en el plató para consolarla, dejando otro de los momentos esperados del talent show de 7 y acción.

Campanario abrazó fuertemente a Jesulín de Ubrique, rompiendo a llorar. El torero no dudó en ser el apoyo para su esposa.

María José Campanario y Eduardo Navarrete en 'El desafío'. Atresmedia

“Lo he pasado mal al verla, porque es una prueba muy difícil. Cuesta mucho trabajo mantener el equilibrio con este traje y, además, con fuego”, compartía a Roberto Leal, no dejando de mostrar su asombro al ver de lo que la odontóloga es capaz de hacer.

“Aunque cuando tenía que salir bien era hoy, pero para mí ha triunfado porque solo le faltaba una silla. Lo importante es que esta mujer no tiene límite”, añadía.

“Es la gala 1 de 12. Esto acaba de empezar. Era una prueba de 10 que no ha salido, pero has estado a punto. Se llora mucho en este programa, pero no pensaba que fuese a ser tan pronto. Seguro que remontas, enhorabuena”, comentó Juan del Val.

Aparece Jesulín para calmar a Mª José Campanario después de casi conquistar la torre de sillas en llamas #ElDesafíoEstreno pic.twitter.com/uT82jlZWCE — El Desafío (@eldesafioA3) January 9, 2026

“Eres una de las mujeres con más ovarios que conozco. Lo has demostrado. Has luchado contra tu propio instinto de supervivencia. Tienes que estar muy contenta. Ver vuestro amor y cómo os apoyáis, es lo más bonito de la vida. Disfrútalo”, añadía Pilar Rubio.

Ese fallo le hizo convertirse en la perdedora de la primera gala, cuyo ganador fue Willy Bárcenas. El vocalista de Taburete se alzó con la victoria con su apnea, la cual fue de 4 minutos y 1 segundo.