Lola Herrera, Manuel Carrasco y Juan José Millás, entre los invitados de la séptima temporada de 'Lo de Évole'

La séptima temporada de Lo de Évole es una de las grandes apuestas de laSexta para 2026. La cadena ya ha comenzado la promoción y el presentador ha compartido los primeros nombres que serán protagonistas de esta edición del programa de entrevistas. Entre ellos: Lola Herrera o Manu Sánchez.

La promo comienza con Manuel Carrasco jugando al ‘Yo nunca’ con Évole, surgiendo una confesión que hace reír a ambos: “Yo nunca he visto Lo de Évole”, declaraba el cantante, provocando que el presentador estallase en carcajadas.

Carrasco, además, señala que vivió un boicot por parte de ciertas emisoras, que negaron a poner sus canciones por sus raíces. “A mí me han dicho que sueno muy andaluz y que no podía estar en esa radio y no lo estaba. Ahora los miro y les digo: y ahora qué”, comparte al presentador.

El espacio muestra que habrá momentos de humor, como el reto de encontrar una casa privada para que Évole pueda realizar su entrevista a Fernando Tejero.

El actor, además, revela que parte de la naturaleza de su voz grave viene por el rechazo inicial a su sexualidad. “No quería ser homosexual”, comparte a Évole en uno de los fragmentos de su entrevista.

En otra parte de la promo, se ve a Évole yendo por la Barceloneta con Loles León, quien le revelaba el rechazo que vivió en su entorno cuando confesó que quería ser actriz. “Mi padre me dijo que no, que todas las actrices eran putas y que todos los actores eran maricones”, revelaba.

Con la actriz de La que se avecina y la saga Padre no hay más que uno apunta a que vivirá momentos muy propios de la intérprete. En el mercado, se le puede ver contando otra anécdota.

“A veces me gritaban las mujeres: ‘Loles, que me he tirado a tu padre’. Y yo les decía: ‘¡qué bien! ¡Qué gusto!’”, revelaba entre risas.

También puede verse a Juan José Millás interactuar con ChatGPT, a la cual no le reconoce. De la misma manera, puede verse brevemente una parte de la conversación de Alba Flores hablando de su padre.

Jordi Évole y Manu Sánchez en 'Lo de Évole'. Atresmedia

“A mi padre le gustaba ponerse en riesgo. No sé si no veía el peligro o si lo veía y se iba de cabeza”, reconoce la intérprete.

También puede verse a Évole yendo a un show de Manu Sánchez, con quien vivirá un momento de humor.

De la misma manera, puede verse que el episodio con Lola Herrera contará con polémica política. “Yo con la derecha no tengo nada que ver. Lo que defienden ellos, a mí no me interesa”, revela al intérprete.