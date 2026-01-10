Juan del Val reacciona tajante a los ataques "despectivos" de Jordi Évole: "Estoy en mi derecho de responderle"

Aunque han pasado dos meses desde que Juan del Val ganase el Premio Planeta 2025 por su novela Vera, una historia de amor, la polémica alrededor de su victoria prosigue. El escritor ha explicado su mensaje en redes sociales, en el que había una indirecta velada a Jordi Évole.

Évole llegó a comparar su victoria con el actual ambiente político internacional, en un texto irónico, pero escéptico con la victoria de Del Val. “Si se lo propone, Trump encuentra unos médicos negacionistas que acaban con el virus FIFA”, expresaba.

“O que, cansado de que no le den el Nobel de la Paz, pide el Balón de Oro. O el Planeta. La semana del triunfo de Trump, de María Corina Machado, de Juan del Val. El mundo que soñamos ya está aquí”, comentaba el presentador de Lo de Évole.

Del Val ha compartido un amplio post en su cuenta de Instagram, en el que ha cargado contra aquellos comentarios que han criticado tanto su figura como su novela sin conocerlo y sin haber leído página alguna de su obra.

“Desde vuestra indudable superioridad intelectual, os honra el empeño en iluminar a los lectores incautos y marcarles el camino hacia los libros auténticos de pensamiento elevado y reflexiones profundas”, expresaba.

Juan del Val y Nuria Roca en 'La Roca'. Atresmedia

“Chavalitos y muchachitas que tienen un perfil en Instagram hablando de libros que no han leído […] Humoristas que llevan treinta años intentando triunfar y continúan siendo irrelevantes”, ha escrito.

En sus palabras, hubo indirectas a Évole. “Presentadores con un chándal impostado que presumen con “Lo de…” ser de Barrio, pero solo son ventajistas en busca del aplauso fácil”, escribía.

“Políticos revoltosillos que se quedan a vivir en la capital del estado opresor o cerca de la playa de la Concha… de su novia”, expresaba, en clara referencia a Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso.

En La Roca, Del Val ha querido señalar que sus críticas sólo han ido dirigidas a aquellos cuyas palabras no están relacionadas con la calidad de la novela. “A la gente le puede gustar o no mi novela, y yo lo tengo que aceptar con absoluta naturalidad, pero yo estoy hablando de otras cosas”, ha expresado.

Juan del Val y Berni Barrachina en 'La Roca'. Atresmedia

“Me dirijo a una persona que compara mi triunfo con el de Donald Trump, diciendo que 'este es el mundo que soñábamos'. Me parece que es despectivo. Él está en su derecho de decirlo y yo estoy en el derecho de contestarle”, compartía en la tertulia dedicada a las noticias de corazón y sociedad.

“Decidí hacer este post para no quedármelo dentro. Si alguien dice que soy una mierda de persona, le voy a contestar. Si hay una disputa, yo voy a entrar. Jamás voy a huir, no lo puedo evitar”, compartía.

“Me da igual si se sienten ofendidos, yo contesto a los que me han atacado de una forma muy ofensiva. Nunca atacaré a nadie que diga que mi novela no le ha gustado nada, eso es algo que tengo que respetar”, zanjaba.