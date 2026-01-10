Aramís Fuster, sobre los creadores de 'La casa de los gemelos': "Me pagaron 150 euros por casi 7 horas"

Y llegó el esperado día. Este pasado viernes 9 de enero, Equipo de investigación ha estrenado su especial dedicado a La casa de los gemelos. Subtitulado El negocio, el formato liderado por Glòria Serra ha ahondado en este fenómeno, contando con declaraciones de personas que trabajaron con los hermanos Ramos, como Aramís Fuster.

La vidente, junto con la exconcursante Cherilyn Divine, ha sido una de las voces críticas que ha querido hablar con el formato de laSexta. La barcelonesa fue anunciada como la tercera participante de la segunda edición del polémico reality show.

Sin embargo, la adivina fue rápidamente baja del formato y ha querido explicar a Equipo de investigación cómo surgió su fichaje y qué llevó a que optase por no concursar en el polémico formato, cuya primera edición duró apenas unas horas dada la escala de violencia y contenido inapropiado.

El formato comienza poniendo el fragmento en el que los gemelos cargan contra la pitonisa. “Lo primero que hizo fue, según se la anunció, fue irse. Así que, Aramís, no te queremos ni en pintura”, expresaron los hermanos Ramos.

“Si ustedes conocen la fábula de La zorra y las uvas, cuando el animal no pudo alcanzar los frutos dijo que ya no le interesaban”, comienza Fuster en su intervención con el programa de Atresmedia.

Aramís Fuster en 'Equipo de investigación'. Atresmedia

La periodista le preguntó a la vidente cuándo supo de la existencia de los Ramos. “Hace bastantes meses estuve un pódcast de ellos”, reconocía la pitonisa, recordando su ya polémica intervención en Teléfono Rojo 7, donde se enzarzó en una fuerte discusión con Pájaro Azul.

“Me obligaron casi, por insistencia y porque me estaban pinchando, a tomar una actitud que no me gustaba nada”, expresaba Fuster sobre su intervención en el pódcast. “Tengo un carácter muy temperamental y me dijo que me iba a poner dos velas negras”, añadía.

La pitonisa reveló cuánto le pagaron por su intervención en Teléfono Rojo 7. “Me pagaron 150 euros por entre 6 o 7 horas, que estuvieron grabando”, revelaba, añadiendo que sus honorarios fueron pagados en efectivo y que “no hubo contrato” ni factura “ni nada”.

“Me pagaron con tres billetes de 50 euros”, confesaba. La vidente revelaba después que, tras “meses y meses” sin tener contacto con los Ramos, éstos recurrieron a ella para pedirle que participase en La casa de los gemelos.

“Me di cuenta de lo que se estaba formando. Un día, a las tantas de la noche, porque yo trabajo en esas horas, sonó mi teléfono y me dijeron que iban a hacer un programa importante”, detallaba.

“Me dijeron que iba a ser un reality show que iba a ser un gran espectáculo en todo el mundo. Me ofrecían ser la imagen de este proyecto que querían montar, querían que les ayudara”, continuaba.

“Acepté ayudarles, pero les recordé que mi caché es alto y que no trabajo gratis”, añadía. Ellos insistieron que, “después de esto”, iba a “ganar mucho dinero” y “a tener mucho más trabajo”.

“Pregunté quién más iba a estar en este proyecto y ellos me dijeron que era la primera a la que contactaron. Me dijeron que los concursantes iban a ser personas serias y conocidas”, confesaba.

“Nunca firmé un contrato. En esa casa, no hay contratos”, revelaba la vidente, mostrando así una de las irregularidades del formato. “No me gustó la propuesta y dije que no iba a entrar allí. Les propuse que podía estar como maestra de ceremonias, para ayudarles a impulsar el proyecto”, compartía.

“Les dije que, si iba a estar en la gala inaugural, debía cobrarla. Me aseguraron que iba a cobrar el importe en mano. Les dije que mi caché era de 3.000 euros. Ellos señalaron que se les escapaba del presupuesto. Les comenté que se buscasen a otra persona”, añadía.

“Pero las amenazas comenzaron. Niñatos de todas las edades me llamaron bruja y mala pécora. Me dijeron que me iban a matar, que no me merecía el público que me esperaba”, proseguía.

La vidente señalaba que “los gemelos están creando una secta”. “Me merecen desprecio por todo lo que están haciendo. Les doy un corto recorrido en lo que ellos pretenden. Quién no se pregunta de dónde sale todo ese dinero”, concluía.