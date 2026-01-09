Juanes confiesa su experiencia consumiendo setas alucinógenas: "Fue una experiencia muy bonita"

Este jueves, La Revuelta se ha llenado de música. Después de la visita del miércoles de Cristina Lora, la ganadora de Operación Triunfo, el programa ha contado con otro artista para cerrar la semana: Juanes.

El cantante colombiano visitó el programa para promocionar el lanzamiento de su próximo álbum, que verá la luz este 2026 y ya cuenta con varios singles, entre ellos Una noche contigo y Muérdeme.

Aunque se sabe que si visitas el programa de David Broncano, acabarás hablando de todo… menos de lo que realmente habías ido a contar. Y eso mismo le ha sucedido al intérprete.

El de la camisa negra compartió una anécdota tras la curiosa pregunta del presentador: "¿Has consumido recientemente setas alucinógenas?". "No", negaba entre risas el invitado.

"La última vez fue...", comenzó el cantante. "Hace dos meses", bromeaba Broncano. "Fue en 2010, no me olvidaré nunca en la vida porque fue un viaje muy largo e increíble", añadió.

El conductor de La Revuelta le preguntó si había ocurrido en alguna ocasión especial, pero Juanes confesó que lo consumió acompañado: "Estaba con mi esposa. No fue de fiesta ni nada, fue algo introspectivo”.

"No recomiendo eso a nadie. A mí personalmente me llevó a un viaje muy profundo, a lo más puro de mi ser. Me llevó a la infancia, pasé por todas las etapas".

Una experiencia que asegura que fue muy bonita junto a su pareja porque "lo hicimos juntos. No era una fiesta ni nada, fue en el campo". Aunque asegura que después de esa vez, no hubo más: "Desde ese día no necesito volver a hacerlo".

"Me alegro de que fuese bien porque eso sale mal a veces", ha expresado el rostro de La 1. "Te imaginas que ahora te desvelo que sigue siendo ese día de 2010 y que en los últimos quince años...", ha concluido con su característico humor el comunicador.