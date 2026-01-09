Audiencias: 'GH DÚO' llega a Telecinco con un discreto 13,7% y Pablo Motos consigue un triunfo claro sobre Broncano

Jorge Javier Vázquez, durante la gala de estreno de 'GH DÚO'.

Flojo estreno para GH DÚO 4. El reality de Telecinco lidera la noche del jueves, pero los datos que consigue se antojan insuficientes para un programa que está llamado a hacer grandes datos de audiencia.

La gala presentada por Jorge Javier Vázquez anotó en su tramo principal (23:12 a 01.59) un 13,7% y 821.000 espectadores de media. En el access, GH DÚO apenas consigue un 7,7% (963.000).

Si realizamos la media de ambas partes, GH DÚO anotaría un flojo 10,7% y 868.000 fieles.

El arranque de GH DÚO empeora los datos que obtuvo el estreno de GH 20 (15,8% y 889.000 seguidores), edición que acabaría finalizando antes de tiempo por las malas audiencias.

Es, además, el peor estreno histórico para una versión del DÚO. La tercera edición aterrizó hace un año en la cadena principal de Mediaset con un 14,2% y 976.000 espectadores.

Histórico de audiencias de los estrenos de 'GH Dúo'

GH DÚO 1 (2019): 22,3% y 2.532.000

GH DÚO 2 (2024): 12,7% y 931.000

GH DÚO 3 (2025): 14,2% y 976.000

El programa de Telecinco, eso sí, puede presumir de haber ganado el duelo a Hasta el fin del mundo, formato que también está producido por Zeppelin TV. El reality de La 1 firmó un 10,9% y 668.000 espectadores en su nuevo día de emisión.

Iker Jiménez, por su parte, continúa rindiendo bien en Cuatro: Horizonte registró un buen 10%.

En el access prime time, Pablo Motos se apunta una victoria contundente frente a David Broncano. La brecha se abre a más de cinco puntos de ventaja en favor de El Hormiguero.

El programa de Antena 3 arrasó al ser lo más visto del jueves. La visita de María José Campanario, Eduardo Navarrete y Roberto Leal (El Desafío) firmó un 16% de cuota y casi dos millones de espectadores.

La Revuelta, por su parte, se tuvo que conformar con un 10,6% y 1.331.000 fieles con Juanes, entre los invitados.

