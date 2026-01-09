'El desafío 6', una salvajada que lleva al límite a los famosos: "Han puesto su vida en peligro, pero todo está bajo control"

Pocos programas existen hoy día en televisión que desnuden al famoso de turno como lo hace El Desafío. Y lo hace llevándole al límite, con pruebas que, literalmente, ponen su vida en riesgo.

La sexta edición de El Desafío se estrena este viernes en Antena 3 (22:00), después del éxito que tuvo la quinta, de la que resultó ganador Gotzon Mantuliz.

La confianza de Atresmedia en el formato de 7yacción, la productora de Pablo Motos y Jorge Salvador, es absoluta: El desafío ya está renovado por una séptima tanda, tras promediar un 15% de share y 1,4 millones de espectadores la noche de los viernes con la quinta.

Y en el horizonte hasta se sueña con una edición All Stars. "Para eso habrá que esperar, como mínimo, a la octava edición", dice Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento del grupo.

Lo más inmediato es la edición que arranca este viernes (cada entrega está disponible una semana antes en Atresplayer) y de la que Juan del Val habla como la "mejor temporada de la historia" del programa.

Tráiler de la sexta edición de 'El desafío'

Una frase muy manida en las presentaciones de las nuevas entregas en formatos de este estilo, sí. Pero es que, en este caso, el Premio Planeta tiene razón. "Por el riesgo y los valores que han demostrado los concursantes, la sexta edición es la mejor de todas", dice rotundo.

Y así es echando un primer vistazo al tráiler. "Es la temporada más peligrosa", dice Jorge Salvador, productor ejecutivo y director de 7yacción, además de El desafío.

Los ocho concursantes de 'El desafío 6'.

"Esta gente ha puesto su vida en peligro", asegura el directivo en alusión a María José Campanario, Willy Bárcenas, Jessica Goicoechea, Patricia Conde, José Yélamo, Eva Soriano, Daniel Illescas y Eduardo Navarrete, los concursantes en esta ocasión.

Lo cierto es que El desafío vuelve a superarse a sí mismo, llevando las pruebas un poco más allá. "Son mucho más espectaculares y ambiciosas", dice Ferreiro, que bromea: "A veces digo: 'Jorge, a ver si vamos a tener un disgusto. Pero es verdad que todo está controlado".

Y así lo corrobora la mano derecha de Pablo Motos: "Son pruebas muy arriesgadas, pero prometo que todo está bajo control. Cuando hacemos, por ejemplo, una prueba con fuego, tenemos a los mejores especialistas de cine. Además, los concursantes llegan entrenados para hacerlo".

"El equipo de guionistas de 'El desafío' propone muchas locuras. Si una idea no tiene el 100% de seguridad, no acaba haciéndose" Jorge Salvador

"El equipo de guionistas propone muchas locuras que luego hay que bajarlas a tierra. Muchas no salen por el riesgo que conlleva", prosigue Salvador, que aclara: "Si una idea no tiene el 100% de seguridad, no acaba haciéndose".

Pilar Rubio, que repite nuevamente junto a Santiago Segura y Juan del Val reafirma la idea de que El desafío ha subido un escalón la dificultad.

Una prueba de escapismo en 'El Desafío 6'.

"Hemos cambiado de tendencia, porque en las primeras ediciones se tenía muy en cuenta la capacidad de sacrificio de cada concursante. Pero, esto se ha endurecido tanto, que ahora el sistema es: esta es la prueba y tú sabrás hasta dónde quieres llegar. Y ellos, que no tienen límite, llegan al máximo.

Tanto, hasta el punto de que los concursantes han sufrido alguna que otra lesión: muchos moretones, costillas fisuradas... La más grave la sufrió Eva Soriano al tratar de sorprender al jurado en un movimiento de su cosecha. ¿El resultado? Rotura de ocho centímetros del psoas.

"Hemos duplicado las horas de fisio", bromea Jorge Salvador.

Precisamente, ese espíritu, va en el ADN de El desafío. "Para escoger a los concursantes, lo principal es que físicamente estén bien, sí, pero que también se atrevan a hacer de todo", señala Jorge Salvador. "No solo es quemarte. También bailar o hacer una prueba de circo".

María José Campanario en 'El desafío 6'.

Antes de dar luz verde a un determinado desafío, el equipo del programa lo consensua con cada participante. "Cuando vamos a hacer una prueba de fuego, primero preguntamos. Ese día, por ejemplo, una chica no se puede maquillar ni echarse laca en el pelo. Eso conlleva una parte estética que ellas han de decidir", explica Salvador.

El fuego y la apnea, 'reinas'

Además de peligrosa, la sexta edición es la "más competitiva". Y es que, según avanzan los responsables, el abanico de favoritos para llevarse la victoria está completamente abierto hasta el último momento.

De hecho, se pulveriza el récord de apnea de 4 minutos y 40 segundos que consiguió Rosa López en la tercera edición.

Willy Bárcenas realiza la prueba de la apnea bajo la supervisión del instructor Juandi Alcázar.

"Esta prueba pone al límite absolutamente al concursante. Ese día, no se les puede hablar porque están concentradísimos. El momento final es impresionante", subraya Salvador.

La otra prueba reina de El desafío es "sin duda" las que manejan fuego. "Está muy controlado, pero nunca sabes qué puede pasar. Simplemente, con que haya un aire acondicionado mal puesto, hace que el fuego pueda cambiar de dirección. El equipo debe estar absolutamente concentrado".

Roberto Leal, hombre "todoterreno"

Más allá del atrevimiento de concursantes, la locura de los guionistas y de la locuacidad del jurado, la otra pata del éxito de El desafío la representa Roberto Leal, el "hombre todoterreno" de Atresmedia.

"Estoy muy feliz de trabajar en un programa como este porque le encanta a los niños. Aquello parece el Circo del Sol", bromea el presentador, revelando que los más pequeños le paran por la calle preguntándole que cuándo va a volver El desafío.

Prueba de fuego en 'El desafío 6'.

Para Roberto, que ahora el público le ve por partida triple en Antena 3 con Pasapalabra y Nos vamos de madre, es la edición "más de piel" porque entre el casting tiene amigos como Eva Soriano, o su "hermano" José Yélamo. Así que, sin más dilación, The Show Must Go On.